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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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احتجز مدير الفرع .. شخص يقتحم بنك مصر ولبنان في بيروت بسبب 6500 دولار

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن اقتحام أحد المواطنين في لبنان بنك مصر و لبنان وأيضا تزايد وتيرة تلك الحوادث في الوقت الحالي .

شاهد الفيديو 

 

اقتحم مواطن لبناني، اليوم الاثنين، "بنك مصر ولبنان" في العاصمة بيروت، واحتجز رهينة بداخله، مطالبا بحصوله على وديعته المصرفية بالكامل.

وذكرت جمعية "صرخة المودعين" بتغريدة عبر صفحتها على "تويتر" أن "المودع عمر الأعور يحتجز مدير فرع بنك مصر رهينة، ويطلب تسلم كامل وديعته"، مبينة أن "المودع لديه وديعة قيمتها 6500 دولار ويطالب بها كاملة".

وأفادت الجمعية بأن المودع عمر الأعور خرج  من البنك وقد أخذ مبلغ 6500 دولار، وديعته وهو الآن في شرطة الباشورة. وذكرت في وقت لاحق أنه تم الإفراج عنه.

ومنذ شهور أغلقت المصارف اللبنانية أبوابها لمدة أسبوع، رفضا لعمليات اقتحام نفذها مودعون للمطالبة بأموالهم المودعة لدى المصارف.

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