أخبار التوك شو.. تحذير عاجل من الأرصاد.. وأحمد موسى يطالب بممر شرفي للاعبي الأهلي خلال مباراة القمة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



تامر أمين: هدف محمود صابر مع منتخب مصر الأولمبي الأفضل في 2023

أشاد الإعلامي تامر أمين، بالأداء المميز الذي قدمه لاعبي منتخب مصر الأولمبي خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، والحصول على المركز الثاني في البطولة، وكان الفريق قريبا من الحصول على البطولة رغم ظروف مباراة النهائي والذي خاضها المنتخب بـ 10 لاعبين.

نادر سعد: الحكومة تعمل على تحقيق تنمية بواحة سيوة بشكل متكامل

أكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن زيارة رئيس الوزراء لواحة سيوة لها أهمية كبيرة، خاصة أنه لم يزر أي مسئول حكومي سيوة على مدار 25 عاما، وكانت تعاني على مدار عقود من الإهمال والمشاكل وكان لا بد من التدخل الفوري.

واخد مشروعي| علي الحجار يفتح النار على مدحت صالح

فتح المطرب على الحجار، النار على المطرب مدحت صالح، بعد أزمة مشروعه الغنائي، مشيرا إلى أن مدحت صالح أخد مشروعي كوبي بست وأطلق عليه «الأساتذة»، وهو مأخوذ من مشروعي «100 سنة غنا».

أحمد موسى: مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء غدا.. ما السبب؟

أعلن الإعلامي أحمد موسى، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا للإعلان عن الطروحات الحكومية الجديدة.

بداية من الأربعاء.. تحذير هام من الأرصاد بشأن ارتفاع درجات الحرارة

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا قائلا إن درجات الحرارة ستكون في حدود من 35 لـ 36 درجة على القاهرة الكبرى، و30 على السواحل الشمالية، وفي جنوب الصعيد الأجواء شديدة الحرارة في ساعات النهار وتكون 41 درجة مئوية و37 على شمال الصعيد.

5 أيام| تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد سوف تشهد موجة شديدة الحرارة تعتبر الموجة الاولى في صيف 2023.

الأشد منذ 100 ألف عام.. تعليق لميس الحديدي على الموجة الحارة

قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن موجة الطقس السيء التي تشهدها مصر حالياً بالاخص في هذا الاسبوع هي موجة حارة عالمية ، ومن المتوقع أن تتجه لمزيد من الارتفاع خلال الفترة القادمة، وهو الاسبوع الاكثر سخونة في العالم على مدار 100 ألف سنة ".

أحمد موسى يطالب بعمل ممر شرفي للاعبي الأهلي في مباراة التتويج أمام الزمالك

علق الإعلامي أحمد موسى، على تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري، قائلا: "مليون مبروك للمرة الـ43 في تاريخ الدوري".

مصطفى بكري: جمال مبارك والسادات لا يستطيعان الترشح لانتخابات الرئاسة لهذا السبب

أكد الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ينص على أن كل من صدر ضده حكم بات ونهائي لا يجوز له الترشح للانتخابات الرئاسية حتى إذا حصل على رد اعتبار.

عايدة رياض تدخل بحالة بكاء على الهواء لهذا السبب.. تفاصيل

دخلت الفنانة عايدة رياض، في حالة بكاء على الهواء، عند حديثها عن إصابتها بمرض السرطان في المثانة، قائلة “أنها ذهبت لأحد الأطباء المشهورين لعلاج الأورام، وهو كان يعرف بكل ما مررت به وعمل على علاجي، ولكنها كانت مرحلة صعبة".