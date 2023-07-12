تتخطي الـ40 درجة.. تحذيرات شديدة من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة| تفاصيل

انطلقت الكثير من التحذيرات من طقس اليوم وغدا الخميس حيث يترقب المواطنون موجة شديدة الحرارة مقترنة برطوبة مرتفعة ودرجات حرارة تتخطى الـ 40 درجة مئوية على أغلب أنحاء الجمهورية.

ارتفاع درجات الحرارة

موجة شديدة الحرارة

وحذرت الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة وتعرض البلاد لموجة حارة غدًا الخميس، لتسود أجواء شديدة الحرارة على مختلف أنحاء البلاد.

وكشفت الأرصاد الجوية أن البلاد سوف تشهد موجة شديدة الحرارة تعتبر الموجة الأولى في صيف 2023 نهايات الأسبوع اعتبارًا من الخميس وتستمر حتى منتصف الأسبوع بعد فترة استقرار نسبي.

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية أن الطقس ودرجات الحرارة في الفترة من غد الخميس حتى الأحد المقبل سوف تسجل درجة الحرارة 40 درجة مئوية على القاهرة لأول مرة في صيف 2023، وتسجل 36 درجة مئوية على شواطئ البحر المتوسط مصحوبة بزيادة في الرطوبة بينما تسجل ما بين 39-40 درجة مئوية في سواحل البحر الأحمر، ومتوسط 45 درجة مؤية في محافظات الصعيد.

بيان الأرصاد

منخفض الهند الموسمي

وأرجع خبراء الأرصاد الجوية تغير حالة الطقس في الصيف عن الأعوام الماضية بسبب التغيرات المناخية وامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي تعاظم تأثيره في شهري يونيو ويوليو، ويتسبب في رفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة المسجلة تختلف عن المحسوسة مع الأخذ في الاعتبار مع ارتفاع معدلات الرطوبة، بقيم تصل إلى درجتين منوية عن المعلنة في البيان اليومي للأرصاد الجوية.

وحول تأثر مصر بمنخفض الهند الموسمي، قال مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين، إن منخفض الهند كتلة هوائية ستؤثر على مصر في فصل الصيف فقط.

وأوضح شاهين ـ في تصريحات خاصة له، أن منخفض الهند سيتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسب الرطوبة، معقبا: وأنه في خلال شهر يوليو وأغسطس سنرى تأثير امتداد هذا المنخفض على كافة محافظات مصر.

وتابع: يعتبر أول ارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس عن الدرجات التي كان يتم تسجيلها خلال الأيام الماضية، وستصل ما بين 37 إلى 38 درجة.

الدكتور محمود شاهين

ارتفاع نسبة الرطوبة

ومن جانبه، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من غدا الخميس سترتفع درجات الحرارة بشكل كبير، لتكون أعلى من المعدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وأوضحت غانم ـ في تصريحات خاصة لها، أنه متوقع أن نشعر بأجواء أكثر حرارة من الأيام الحالية، وسترفع تلك الموجة درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 38 درجة مئوية يومي الجمعة والسبت.

ونبهت إلى أن نسب الرطوبة المرتفعة سترفع الحرارة على القاهرة لنحو 40 و 41 درجة، وستتحول الأجواء على المناطق الشمالية، وبالتحديد القاهرة الكبرى والوجه البحري، من حارة رطبة إلى أجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد إلى أنه متوقع استمرار تلك الأجواء من يوم الخميس وحتى مطلع الأسبوع القادم.

ووجهت غانم ـ تعليمات وإرشادات هامة للمواطنين لتجنب مخاطر الموجة شديدة الحرارة القادمة:

يلزم تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة، من الساعة 12 ظهرًا إلى 4 عصرًا؛ تجنبًا للإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري”.

اصطحاب غطاء للرأس في حال التواجد خارج المنزل خلال فترة الظهيرة للحماية من أشعة الشمس المباشرة.

وأوصت بالتواجد في أماكن جيدة التهوية لتقليل الشعور بنسب الرطوبة المرتفعة، بالإضافة إلى تناول كميات كبيرة من المرطبات والسوائل.

الدكتورة منار غانم

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25.

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة.

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24.

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25.

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 27.

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28.