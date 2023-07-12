قدمت تسنيم خيري، مذيعة “صدى البلد”، تغطية خاصة حول ما كشفته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، عن أن درجة حرارة سطح الأرض سجلت خلال اليومين الماضيين، رقما قياسيا جديدا هو الأعلى على الإطلاق لتكون 17.03 C.

وبحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أفادت بأن أعلى درجة حرارة مسجلة لسطح الأرض كانت 16.88 درجة في يوليو 2016؛ ليأتي هذا العام ويسجل رقم جديد، مشيرة إلى أنه دائما ما يحدث هذا الارتفاع الاستثنائي في درجة الحرارة مع بداية ظهور ظاهرة النينو التي تزيد من درجة الحرارة علي اليابسة وفي المحيطات.

الدكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أوضح أن درجات الحرارة التي سجلتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية هي درجة حرارة الكوكب والكرة الأرضية وليس الهواء الذي نقيسه بشكل يومي، وهي عادة تحدث مع ظهور ظاهرة النينو التي تتسبب في ارتفاع درجة حرارة بعض المناطق..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو

تسجيل أعلى درجة حرارة ... ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر ؟! - YouTube