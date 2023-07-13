أخبار التكنولوجيا|تحذيرات شديدة من مخاطر الذكاء الاصطناعي.. تحديث جديد لـ واتساب يسمح لك بإنشاء صور أفاتار متحركة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ضربة لـ ChatGPT.. إيلون ماسك يكشف عن شركته الجديدة في الذكاء الاصطناعي

أعلن إيلون ماسك يوم الأربعاء عن تأسيس شركة جديدة تركز على الذكاء الاصطناعي، بعد شهور من التلميحات بخطط لبناء منافس لـ ChatGPT.

أعلن تطبيق واتساب WhatsApp الذي تملكه شركة ميتا Meta يوم الثلاثاء عن إطلاق ميزة خصوصية رقم الهاتف لأعضاء الجروب، وفقًا لتقرير WaBetaInfo.

تم إطلاق هاتف Magic V2 كأبرز إطلاقات حدث Honor أمس. حيث يعد أنحف هاتف قابل للطي حتى الآن، متغلبًا على Huawei Mate X3. وبالرغم من أن الجهاز مؤكدًا مذهل للغاية، إلا أنه كانت هناك إطلاقات ملحوظة أخرى ، بما في ذلك التابلت الجديد عالي المستوى Honor MagicPad 13. يأتي الجهاز الجديد بتصميم أنيق ويحتوي على معالج Snapdragon 888 .

هل سينقرض البشر.. تحذيرات شديدة من مخاطر الذكاء الاصطناعي على لسان أغنى أغنياء العالم

ينطوي الذكاء الاصطناعي على العديد من المخاطر المحتملة مع توسع قدراته وانتشاره، وستستمر المخاطر المرتبطة به في التطور. فيشهد العالم تحولات تكنولوجية هائلة، يقودها الذكاء الاصطناعي، ويثير بعضها مخاوف بشأن خطرها على البشر.

يشهد العالم تحولات تكنولوجية هائلة، يقودها الذكاء الاصطناعي، ويثير بعضها مخاوف بشأن خطرها على البشر.

معلومة تهم كل إنسان.. هل يستطيع الذكاء الاصطناعي قراءة أفكارك؟

قراءة أفكار الناس كانت دائما لغزا يتسابق الكثيرون في ادعاء معرفته، إلا أنه في الفترة الأخيرة، ومع تطور برامج الذكاء الاصطناعي، أصبح الأمر أكثر سهولة، لكنه يتضمن الكثير من الخطورة على البشر أنفسهم، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي قادر ليس فقط على قراءة أفكار البشر ولكن أيضا التعامل معها، بل يمكنه استغلالها ضده.

أقوى هبوط في سعر أسطورة موبايلات سامسونج S23 Ultra

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يوليو خاصة مع Amazon Prime Day.

يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على إحداث ثورة في العديد من المجالات من بينها المجال الطبي والتكنولوجية، وعلى الرغم من انتشار أنظمة الذكاء الاصطناعي، واستخدامها في الكثير من المجالات بمستويات عدة إلا أنها تنطوى على عدة مخاطر حذر منها الخبراء.

يعمل فريق واتساب WhatsApp، على مجموعة من الميزات الجديدة لتحسين تجربة المراسلة على النظام الأساسي للخدمة، فقد أصدرت المنصة المملوكة لشركة "ميتا" Meta، مؤخرا تحديثا جديدا للإصدار الخاص بالأجهزة العاملة بنظام التشغيل iOS، والذي يجلب تحسينات على قسم الملصقات والصور الرمزية بالتطبيق.

