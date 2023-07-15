أخبار التعليم|لحماية الطلاب من عمليات النصب.. ننشر قوائم المؤسسات التعليمية المُعتمدة داخل مصر.. تفاصيل ضوابط وشروط امتحان القدرات لكليات فنون جميلة وتطبيقية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مركز التوظيف بجامعة عين شمس يستضيف ورشة لتعريف الطلاب علي الذكاء الاصطناعي

استضاف مركز التوظيف بجامعة عين شمس تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف بالجامعة جلسة فنية لشركة Etica Technology (شركة اتيكا) يوم الخميس الماضي، وقد حضر الجلسة حوالي 100 من طلاب جامعة عين شمس ينتمون لكليات حاسبات ومعلومات وهندسة وتجارة.

وكيل التعليم بسيناء يتابع بدء امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة شمال سيناء، اليوم ، امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣م.، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية ، تنفيذاً لتعليمات د .رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع| تعرف عليه

أصدر المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من ٨ يوليو وحتى ١٤ يوليو وكان على النحو الآتي:

لحماية الطلاب من عمليات النصب.. ننشر قوائم المؤسسات التعليمية المُعتمدة داخل مصر

قال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي ، إن إعلان قوائم المؤسسات التعليمية المُعتمدة داخل جمهورية مصر العربية؛ يهدف إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية التي تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وتمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

تعليم مطروح: فتح مركز لتنمية مهارات الخط العربي والرسم الزخرفي بالمدرسة العسكرية

أعلن عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم ، أنه تم تدشين وفتح مركز لتنمية مهارات الخط العربي والرسم الزخرفي بمدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية اعتبارا من اليوم السبت ١٥ يوليو الجاري ولمدة شهر ونصف طوال الإجازة الصيفية حتي ٣١ أغسطس المقبل وذلك في إطار التفعيل المتواصل لخطة الأنشطة التربوية الصيفية بكافة نوعياتها.

الأعلى للجامعات يوضح جميع إجراءات وقواعد ومدة اختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية

قال الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات إن أمانة المجلس الأعلى للجامعات قامت بتحديث دليل الطالب لاختبارات القدرات 2023 ( https://scu.eg/ebooks/studentGuide2023 )، ليتضمن إجراءات وقواعد وطبيعة ومدة تلك الاختبارات.

تنسيق الجامعات 2023.. تفاصيل ضوابط وشروط امتحان القدرات لكليات فنون جميلة وتطبيقية

تنسيق الجامعات 2023.. يتساءل عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2023 بعد الانتهاء من أداء الامتحانات وانتظار نتيجة الثانوية العامة 2023 عن كل ما يتعلق بالتسجيل في اختبارات قدرات كليات فنون جميلة وتطبيقية وتربية فنية لهذا العام .