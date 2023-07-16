توك شو.. الرئيس الكيني: أشكر السيسي على إنجازاته في تحقيق التكامل الاقتصادي بأفريقيا.. الأرصاد تحذر من موجة حرارية قاسية

تناولت برامج “التوك شو” اليوم، الأحد، عددا من الموضوعات والقضايا الهامة، ومنها:

قال الرئيس الكيني، ويليام روتو، إنّ أفريقيا هي القارة المستقبلية الخضراء، مضيفا: "عازمون على قيادة القارة باعتبارها مساهما لحل المشكلات العالمية، وعلينا أن نتحد لنضع حلولا فعالة وننفذها معا، لمواجهة تحديات القارة السمراء، والنهوض بها على مختلف الأصعدة، اقتصاديا وثقافيا وغيرها".

قالت الدكتورة أماني أبو زيد، مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، إن هناك قمتين سنتويتين يعقدهما الاتحاد الأفريقي، وهما قمة تعقد في شهر يناير / فبراير، وقمة تنسيقية تتم في الصيف مع المنظمات الإقليمية الأفريقية بغرض التوافق حول الملفات والبرامج.

الرئيس الكيني: أشكر السيسي على إنجازاته في تحقيق التكامل الاقتصادي بأفريقيا

قال الرئيس الكيني، ويليام روتو، إنّ أفريقيا هي القارة المستقبلية الخضراء، مضيفا: "عازمون على قيادة القارة باعتبارها مساهما لحل المشكلات العالمية، وعلينا أن نتحد لنضع حلولا فعالة وننفذها معا، لمواجهة تحديات القارة السمراء، والنهوض بها على مختلف الأصعدة، اقتصاديا وثقافيا وغيرها".

أكدت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية سابقا، أنه في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجه العالم، كان لا بد أن يكون لأفريقيا صوت واضح، وقوة اقتصادية للقارة الأفريقية من خلال تعزيز التجارة بين شعوب القارة.

موسى فقي: أفريقيا حققت نجاحات كبيرة في التعاون المشترك.. وأزمة المناخ تعيقها

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، إنّ القارة السمراء حققت نجاحات كبيرة على مستوى التعاون المشترك، منها على سبيل المثال التعاون المشترك في المجال البحري، لافتا إلى أنّ المؤتمر الخاص بالبحيرات الأفريقية كان مهما للغاية، فضلا عن تعزيز البنية التحتية في إطار محاربة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية.

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الرئيس عبد السيسي يعيد مصر لمكانتها، وإنها رائدة ونموذج، وأيادي خير، وقلب محب يتمنى الرفاهية للقارة الأفريقية.

انهار عقار سكاني تحت الإنشاء في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، مكون من ثمانية طوابق، ما نتج عنه إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم وتم نقلهم إلى مستشفى رشيد العام لتلقي العلاج.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

برنامج فرصة: نستهدف رفع مهارات المستفيدين في المشروعات الصغيرة| فيديو

قال أحمد غفران، مدير العمليات الميدانية لبرنامج " فرصة"، إن وزارة التضامن تسعى للاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية منذ إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" عام 2015، موضحا أن برنامج "فرصة" يساهم في مد المستفيدين بالقدرات والمعارف والمهارات التي تمكنهم من تحقيق فرصة عمل جيدة.

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقاً، إن حملة "100 يوم صحة" تحاول أن تكثف الخدمات التي أطلقتها المُبادرات السابقة، بهدف تقليل الأعباء عن المواطنين من خلال العيادات المتنقلة التي وصلت للمناطق الحدودية والبعيدة.