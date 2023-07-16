روسيا تعلن التصدي لهجوم أوكراني كبير علي شبه جزيرة القرم

أفادت السلطات الروسية في شبه جزيرة القرم، اليوم الأحد، بأن قوات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية صدت هجومًا بطائرات مسيرة أوكرانية على مدينة سيفاستوبول الساحلية في القرم.

وقال حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، إن عدة طائرات مسيرة أسقطت ووصف الهجوم بأنه “ضخم وطويل“.

وأضاف رازفوجاييف: “لم تتضرر أي مبان سواء في المدينة أو في منطقة المياه والمدينة الآن هادئة وكل شيء هادئ”.

وينفذ الجيش الأوكراني هجمات في شبه جزيرة القرم منذ شهور، بهدف مضايقة الأسطول الروسي في البحر الأسود وتعطيل خطوط الإمداد الروسية الحيوية.

وأفادت السلطات المعينة من قبل روسيا في القرم في مايو بأن قوات دفاعها الجوي صدت ما لا يقل عن ثلاث هجمات بطائرات بدون طيار أوكرانية في سيفاستوبول.

وفي أبريل، أشعلت غارة يشتبه في أنها بطائرة مسيرة حريقًا هائلاً في منشأة لتخزين الوقود، في سيفاستوبول أيضًا.