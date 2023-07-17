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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مؤسسة راعي مصر: إقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بارقة أمل

المستشار أمير رمزي
المستشار أمير رمزي

أشادت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقرار مجلس النواب بإقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يهدف إلى إعادة التوازن المجتمعي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

مؤسسة راعي مصر للتنمية

من جانبه أكد المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية أن المؤسسة بما لها من باع طويل في العمل المجتمعي فخورة بالانتماء إلى التحالف الوطني، هذا الكيان العظيم الذي يسعى إلى الوصول لكل معدم وفقير في كل قرى ونجوع مصر لخلق حياة إنسانية كريمة تليق بالأسر الأكثر احتياجًا وتكون حلقة الوصل بينهم وبين مؤسسات الدولة المختلفة.
ونوه بأن جميع المؤسسات أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي هي يد واحدة في خدمة الفئات الأولى بالرعاية ورعايتهم صحيًا وتعليميًا وتثقيفيًا.

وأشار إلى أن قانون العمل الأهلي التنموي هو بمثابة نقلة نوعية في العمل المجتمعي وسيساعد في تنمية المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا.

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ونحن كمؤسسة نثمن دور التحالف الوطني كذراع تنفيذية استطاع خلال عدة  أشهر قليلة أن يحقق إنجازات مشرفة للعمل التنموي وسعداء بالتعاون مع المؤسسات أعضاء التحالف الوطني في دعم الفقير والمريض والمحتاج لتوفير الغذاء والكساء والدواء في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة ونراهن على دور التحالف الوطني  للعمل الأهلي التنموي في الفترة القادمة في تقديم الدعم وخدمة أهالينا من الأسر الأكثر احتياجًا في كل قرى ونجوع مصر.

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