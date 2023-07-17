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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد وفيق: الفن للجمهور كله.. وجزء من مهمة الفنان رفع ذائقة الجمهور

صدى البلد

قال الفنان أحمد وفيق، إنّ الموهبة نعمة من عند الله وعلى الإنسان أن يراعيها، موضحًا: "في بعض الأوقات أكسل وأهمل موهبتي، لذلك تحدث لي بعض الانخفاضات في مستواي الفني، لكن البعض يهين الموهبة ولا يحافظ عليها".

وأضاف "وفيق"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "60 دقيقة"، على قناة "اكسترا نيوز"، أن صحة الفنان وأدواته جزء من موهبته، موضحًا: "من لا يحافظ على موهبته ويهينها يندم، يكون معترفا ومقرا بأنه قصّر في حق نفسه وينصح زملاءه كثيرا بألا يكرروا ما فعله".

قال، إن الفن للجمهور كله، وجزء من مهمة الفنان رفع ذائقة المشاهد، فهو حياة، موضحًا: "أمارس الفن لأنه شيء رائع أتعايش به ولا أتكسب منه فقط، جربت أبعد عن الفن لكني شعرت بأنني أنتهي كما أن شخصيتي تغيرت كثيرا، فعدت إلى التمثيل مرة أخرى".

وأشار، إلى وجود فارق بين الفنان والممثل، لأن الممثل مهنة، وكثير من ممتهني هذه المهنة يخرجون منها دون تقديم شيء ذي أهمية، أما الفنان فهو الموهوب الذي تعلق أعماله بذاكرة الجمهور.

أحمد الطاهري أحمد وفيق الفنان أحمد وفيق قناة إكسترا نيوز مقدم برنامج

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