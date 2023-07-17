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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس البريد المصري: طورنا الخدمات المصرفية واللوجستية والحكومية المقدمة لعملائنا

صدى البلد

 

وجه الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة هيئة البريد المصري، الشكر لحسن عبدالله محافظ البنك المركزي بسبب توجيهه الدعوة إلى الهيئة في مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2023 للسنة الثانية على التوالي.

وأضاف "فاروق"، خلال حواره مع شيرين مجدي مراسلة قناة "اكسترا نيوز"، على هامش مشاركته في مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2023: "مشاركتنا في هذا النوع من المؤتمرات مهمة جدا حيث نتحدث عن المجتمع الأكثر فاعلية وأقل استخداما للنقد، ففي مصر والوطن العربي لا يزال البنك المركزي المصري يقود هذه العملية والتغير إلى الاقتصاد الرقمي".

وتابع، أن الحديث عن الشمول المالي والتغير الاقتصادي الرقمي دون البريد المصري يكون منقوصا، ولذلك، فإن الهيئة تشارك في هذا المؤتمر، الذي افتتحه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عوضا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وشدد، على أن الهيئة اتخذت خطوات سريعة جدا في عملية التطوير في شكل المباني والمكاتب بواقع 4300 مكتب والأنظمة الآلية، وذلك من أجل تحسين الخدمات المصرفية واللوجستية والحكومية التي تقدمها الهيئة.

إتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإتصالإت وتكنولوجيا إفريقيا 2023 البنك المركزي المصري الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات الخدمات المصرفية

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