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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. هل تغير موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ؟.. صدى البلد يحسم الجدل .. كليات تنتظر طلاب الدبلومات الفنية.. أبرز التخصصات المطلوبة في سوق العمل.. تعليمات هامة لتسجيل رغبات تنسيق 2023

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

 

البحث العلمي تعلن تفاصيل مقترحات بحثية جديدة للأعوام 2024-2025

 

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن قبول مقترحات بحثية Mobility)) للأعوام 2024-2025  وتقوم الأكاديمية بتمويلها بالتعاون مع الجانب المجرى طبقا للشروط والبنود التالية:

 

هل تغير موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ؟..صدى البلد يحسم الجدل


مازال طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم ينتظرون بفارغ الصبر ، موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ، بعدما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أنباء متضاربة بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

 


كليات تنتظر طلاب الدبلومات الفنية| أبرز التخصصات المطلوبة في سوق العمل.. تعليمات هامة لتسجيل رغبات تنسيق 2023 بسهولة


أعلن المجلس الأعلى للجامعات، فتح باب القبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بكليات قطاعات (التجارة - التربية الكليات التي بها شعب تعليم فني - التربية النوعية - الزراعة - السياحة والفنادق - الخدمة الاجتماعية - الهندسة - الفنون التطبيقية - الآثار - الفنون الجميلة - التكنولوجيا والتعليم الصناعي)، بتنسيق القبول لطلاب الشهادات الفنية للعام الجامعي الجديد 2023 - 2024.

 


استمرار اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بكلية التربية الرياضية بالفيوم


واصلت  كلية التربية الرياضية  بجامعة الفيوم  ، إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، الراغبين فى الالتحاق بالكلية ، تحت رعاية  الدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف  الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، بحضور  الدكتور حمدي نور الدين، عميد الكلية، ورئيس لجنة الاختبارات العامة للقدرات، و الدكتور محمود البشيهي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والمشرف العام على الاختبارات، و الدكتور أشرف العباسي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور معتز علي حسن، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من  أعضاء هيئة التدريس.

 

رئيس جامعة حلوان يستقبل مدير معهد اللغات للقوات المسلحة لبحث سبل التعاون


استقبل اليوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اللواء محمد البابلي، مدير معهد اللغات للقوات المسلحة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث ومناقشة آليات توقيع برتوكول تعاون مشترك بين الجانبين لعمل دورات مشتركة وبرامج أكاديمية في مجال اللغات، وتعزيز التبادل الأكاديمي والعلمي، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات متعددة، حيث تعتبر هذه الخطوة فرصة لتعميق العلاقات وتعزيز التفاهم والتعاون المشترك.

 


لأول مرة.. إجراء قسطرة قلبية لطفل حديث الولادة بمستشفى كفر الشيخ الجامعي


شهد مستشفى كفر الشيخ الجامعي، إجراء قسطرة قلبية لعلاج حالة شديدة الخطورة لطفل حديث الولادة، وذلك في إطار التعاون المثمر بين أقسام قسم والأطفال والتخدير، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور حاتم الجوهري، مدير عام المستشفيات الجامعية.

 

 

نتيجة الثانوية العامة 2023|التعليم: الدرجات النهائية "كتير" ونسبة النجاح "عالية" والمؤشرات مطمئنة


يبحث جميع طلاب الثانوية العامة 2023 بحالة من القلق والترقب عن أخبار مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 ، ليتمكنوا من تكوين صورة مبدئية عن مصيرهم في حياتهم الجامعية القادمة.

 

 

 

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