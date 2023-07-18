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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

استحدث تجسيد الحفلات الراقية.. ذكرى وفاة الرسام الفرنسي أنطوان واتو

صدى البلد

يصادف اليوم ذكرى رحيل الرسام الفرنسي أنطوان واتو، الفنان صاحب اللوحات والمناظر الريفية الشهيرة، ومبدع استخدام الألوان الذي نقلت ريشته الكثير من المشاعر المتدفقة.

 

وُلد أنطوان واتو في 10 أكتوبر عام 1684، بمدينة فالنسيان، في شمال فرنسا. وتعلم من الرسام جاك ألبرت في سن العاشرة. وعايش فترة الرخاء التي عرفها المجتمع الفرنسي. 

انقطع عن الحركة الأكاديمية التي ميزت القرن السابع عشر؛ فاستوحى فنه من أعمال روبنس والمدرسة الفينيسية.

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أسلوبه الفني

طور أنطوان واتو أسلوبه الخاص، وهو من بدء حركة الروكوكو، وهو أسلوب معماري يتميز بالزخرفة الأساسية، تجلى في الصور التي أنجزها عن المشاهد الكوميدية ومشاهد الحفلات الراقية، وهو النوع الذي استحدثه واختص به عن غيره، وتعتبر لوحته الموسومة «زيارة إلى جزيرة سيتِر» من أهم أعماله على الإطلاق.

 

لوحة «زيارة إلى جزيرة سيتِر»

يعتبر «واتو» رسام وملونا من الطراز الأول، عرف كيف ينقل مشاعره المتدفقة عن طريق الريشة، ولم يؤثر على الرسم فحسب، بل على الفن الزخرفي، وكذلك الشعر والموسيقى والمسرح 

 

اشتهر أنطوان واتو بلوحاته الفنية بمناظره الريفية. وقد زيّن داخلية الكثير من المنازل الكبيرة، مستخدماً غالباً، المناظر التي تمثل الرعاة.

 

 قلّد أسلوب عمله أحياناً المشتغلون بالبرونز الذين يصنعون السنادات لقطع الرياش، في ميدان المفروشات فترة الوصاية في فرنسا في القرن الثامن عشر.

 

في باريس ، التقى بفنانين فلمنديين وتلبية احتياجاتهم عن طريق عمل نسخ من اللوحات الدينية ، بما في ذلك الفنان الهولندي جيرار دو. أصبح واطو على قبل وقت قصير من وفاته رسم واتو واحدة من أعظم أعماله ، "علامة متجر تاجر الفن إيدمي غيرسنت" ، 

لم يكن لدى أنطوان واتو رعاة أثرياء، وكان معظم المشترين من الطبقة المتوسطة. كما أن صحة أنطوان واتو كارثية ، حيث يزور أحد أكثر الأطباء احتراماً في ذلك الوقت في لندن ويعجب بعمله، لكن الوضع لم يتحسن. 

 

وفاته

رحل أنطوان واتو في 18 يوليو عام 1721، عن عمرٍ ناهز 36 عامًا ، بسبب مرض السل. يقال أنه رسم «لوحات في الهواء» على فراش الموت وهو يمسك بالفرشاة. 

لوحات شهيرة للفنان أنطوان واتو

Jean_Antoine_Watteau_-_Pleasures_of_Love_ca_1718-1719_-_(MeisterDrucke-784108)
Jean_Antoine_Watteau_-_Pleasures_of_Love_ca_1718-1719_-_(MeisterDrucke-784108)
Jean Antoine Watteau - The Italian Comedians c1720 - (MeisterDrucke-73172)
Jean Antoine Watteau - The Italian Comedians c1720 - (MeisterDrucke-73172)
Jean Antoine Watteau - The Italian Comedy c1716 - (MeisterDrucke-183977)
Jean Antoine Watteau - The Italian Comedy c1716 - (MeisterDrucke-183977)
Jean Antoine Watteau - The Country Dance - (MeisterDrucke-13844)
Jean Antoine Watteau - The Country Dance - (MeisterDrucke-13844)
Jean Antoine Watteau - Les Plaisirs du Bal - (MeisterDrucke-895)
Jean Antoine Watteau - Les Plaisirs du Bal - (MeisterDrucke-895)
Jean Antoine Watteau - The Foursome c1713 - (MeisterDrucke-111935)
Jean Antoine Watteau - The Foursome c1713 - (MeisterDrucke-111935)
أنطوان واتو فرنسا الرسام جاك ألبرت المشاهد الكوميدية أهم أعمال أنطوان واتو

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