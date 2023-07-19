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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق أنشطة وبرامج القوافل الثقافية بمركز الحسنة بشمال سيناء

أنشطة وفعاليات القوافل
أنشطة وفعاليات القوافل الثقافية بمركز الحسنة

استقبلت رئاسة مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ،  القوافل الثقافية بهدف رفع الوعي الثقافي والمجتمعي لدي جميع الفئات العمرية،  و صقل وتنمية المهارات والمواهب لدي النشء والشباب من أجل دعم وتنمية الجوانب الثقافية والترفيهية لديهم ، تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، بحضور المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة.



وأكد رئيس المركز والمدينة،  في كلمته التي ألقاها حرصه الدائم لتنفيذ  اللقاءات الثقافية بهدف نشر الوعي الثقافي لدي  الشباب .، وذلك بتنفيذ  الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية المختلفة لرعاية الموهوبين من شباب وبراعم مركز ومدينة الحسنة في شتى المجالات المختلفه ومنها الرسم ، إلقاء الشعر ، الغناء والفنون الشعبية المختلفة .

ولفت إلى أن الثقافة هي سلاح هام لمواجهة الفكر المتطرف وتعمل على الارتقاء والتطوير الفكري وتنمية القدرات الذاتية. 

وأوضح  اللواء الكاتب  محمد نبيل  وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناه وسيناء الثقافي.. في كلمته أن الثقافة تبني جيل مبدع واع فكريا متميز أخلاقيا وعلمياً مؤمنا بالله نافع لوطنه ومتفاعلا مع مجتمعه قادرا على الابداع والتميز. 

حيث تم تقديم  عدد من الأنشطة والبرامج الفنية والثقافية وورش عمل متنوعه  منها ورش فنية في الرسم حضرها مجموعه من الأطفال بمدينة الحسنه وتم استهداف أكثر من ٥٠ طفلاً لتعليم الرسم واتقانه. 
 

التطريز السيناوي:


كما تم تنفيذ ورشة لتعليم التطريز السيناوي تابعة للقافلة وبمشاركة القافلة من خلال مجموعة من السيدات بمدينة الحسنه بتنفيذ معرض لعرض بعض المشغولات السيناوية من الكروشيه والمفارش والمشغولات الخشبية واليدوية .
كما تم تنفيذ معرض كتاب من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة مخفض الثمن وبعناوين كتب تتناسب مع الاحتياجات المعرفية والتثقيفية لمختلف المراحل العمرية.
وتم إلقاء بعض القصائد الشعرية في حب سيناء وبعض الأناشيد الدينية للفتيات الموهوبين بمدينة الحسنة.


كما قامت  الفرقة التلقائية التابعة لقصر ثقافة العريش بعرض فقرات فنية وغنائية متنوعة.
، بحضور شيوخ وعواقل ورموز المجتمع السيناوي بمركز ومدينة الحسنة ومنهم :
_ الشيخ  محمد ابوعنجه من قبيلة الترابين _ الشيخ  محمد غانم من قبيلة الترابين ، _ الشيخ  موسي  شيخ قبيلة الأحيوات ،_ الشيخ  سلامة شنوب  الترابين، _الشيخ  عوده سليمان عوده شيخ قبيلة الترابين،_ الشيخ  محيسن شيخ قبيلة العيادة.

 

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