خطة الغرب لإسقاط بوتين.. مساع لتوريط دولة أفريقية ورئيسها محذرا: تقود العالم للجحيم

الصراع بين روسيا والدول الغربية لا يتوقف فقط عند الدعم اللامتناهي الذي يقدم إلى أوكرانيا لضمان صمودها أمام التقدم الروسي على أراضيها، ولكن يتخذ أشكالا متعددة من بينها مطاردة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وملاحقته قضائيا.

فلاديمير بوتين

المطالبة بتنفيذ القانون

وكانت أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، واعتبرت أنه مسؤول عن ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا التي بدأت في أواخر فبراير من العام الماضي.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، السبت، إن على جنوب إفريقيا أن تفعل "الشيء الصحيح" وأن تتبع القانون الدولي إذا ما حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة كتلة البريكس في جوهانسبرج الشهر المقبل.

جاء ذلك في تصريح أدلى به خان لـ قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية والتي أوضحت أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت في وقت سابق مذكرة توقيف بحق الرئيس بوتين ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا في مارس الماضي بسبب "جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للأطفال".

وأوضحت القناة أنه "نظراً لأن المحكمة لا تجري محاكمات غيابية، فسيتعين عليها إما تسليم بوتين من قبل موسكو أو إلقاء القبض عليه خارج روسيا"، حسب تعبيرها، مشيرة إلى أن قانون المحكمة الجنائية الدولية ينص على أن جميع الدول الأطراف عليها التزام قانوني بالتعاون مع المحكمة، ما يعني أنهم ملزمون بتنفيذ أوامر الاعتقال.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

القرار بمثابة إعلان حرب

واعتبر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا في وثائق نشرت الثلاثاء أن توقيف فلاديمير بوتين سيكون بمثابة إعلان حرب على روسيا، في خضم نقاش وطني حول استقبال البلاد للرئيس الروسي للمشاركة في قمة بريكس.

ودُعي بوتين إلى قمة دول بريكس التي تضم بالإضافة إلى جنوب إفريقيا، البرازيل والصين والهند وروسيا وتترأسها بريتوريا حاليا وتستضيفها جوهانسبرغ من 22 أغسطس حتى 24.

لكن الرئيس الروسي مستهدف منذ مارس بمذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة حرب عبر "ترحيل" أطفال أوكرانيين منذ إعلان العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه موسكو.

وبوصفها عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، من واجب جنوب إفريقيا نظريا توقيف الرئيس الروسي في حال دخوله أراضيها.

ويشكل هذا الأمر معضلة دبلوماسية جدية لبريتوريا التي رفضت إدانة موسكو منذ بدء هجومها على أوكرانيا.

واتخذت القضية منعطفا قانونيا بحيث اتخذ حزب التحالف الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي في جنوب إفريقيا، إجراءات قانونية لإجبار الحكومة على اعتقال بوتين وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية في حال دخل البلاد.

وفي إفادة خطية، وصف رامابوزا طلب حزب التحالف الديمقراطي بأنه "غير مسؤول".

رئيس جنوب إفريقيا

اعتقال بوتين أمر عبثي

وكتب "لقد أعلنت روسيا بوضوح أن أي اعتقال لرئيسها الحالي سيكون بمثابة إعلان حرب، ولن يكون منسجما مع دستورنا المخاطرة بتوريط البلاد في حرب مع روسيا"، معتبرا أن من واجبه حماية البلاد.

وتحاول جنوب إفريقيا الحصول على استثناء من قوانين المحكمة الجنائية الدولية على أساس أن اعتقال بوتين قد يهدد "أمن وسلام ونظام الدولة"، على ما أوضح رامابوزا في هذا النص الموقع في يونيو والذي قررت المحكمة نشره بعد أن كان سريا.

وفي مقابلة أجراها مؤخرا مع وسائل إعلام محلية، قال نائب رئيس جنوب إفريقيا بول ماشاتيله إن حكومته حاولت إقناع فلاديمير بوتين بعدم الحضور، بدون أن تنجح في ذلك حتى الآن.

وترمي مجموعة بريكس إلى إيجاد توازن على صعيد هيكليات الحوكمة العالمية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتنظم جنوب إفريقيا القمة الخامسة عشرة لبريكس في مركز ساندتون للمؤتمرات في جوهانسبرغ.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن إعلان رئيس جنوب افريقيا توقيف بوتين في بريكس سيكون بمثابة اعلان حالة حرب هذا جاء بعد طلب المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية "كريم خان" بانه طلب من جنوب إفريقيا رسميا بان تقوم بهذا الاجراء إذا حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة البريكس في جنوب افريقيا الشهر المقبل.

وأوضح فهمي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": لكن المحكمة لا تجري محاكمات غيابية وهذا أولا، والامر الاخر أن نظريا سيتعين تسليم بوتين من قبل موسكو او القاء القبض عليه خارج روسيا ولكن قانون المحكمة الجنائية الدولية ينص على أن جميع دول الأطراف عليها التزام قانوني بالتعاون مع المحكمة وهذا يعني انهم سينفذون أوامر الاعتقال وهذا الكلام في مستواه النظري ولكن لن يكون قابل للتكرار.

وتابع: في اعتقادي أن طلب اعتقال بوتين بالفعل هو أمر عبثي وليس فقط اعلان حرب ولم تستطيع أي دولة ان تنفذ هذا الاجراء بصرف النظر عن احضار بوتين قمة بريكس أو لم يحضر.

وأكد ان "هذا القرار سيفتح النار في مواجهه الجميع خاصة مع تصعيد الكبير من دول الناتو".

الدكتور طارق فهمي

الاعتقال لا يتم بصورة أو بأخرى

وأضاف أن توقيف الرئيس بوتين من جنوب افريقيا لا يتم بصورة أو بأخرى فنظام المحكمة الجنائية هي ان الإجراءات لها دلالات رمزية وسياسية أكثر منه قانونية فلا يكن هناك أي إجراءات في هذا القرار.

ولفت أن البعد الدبلوماسي يضغي على البعد القانوني فنظام المحكمة الجنائية نظام غير ودي يخضع لمعايير مزدوجة فهناك خلفيات داخلية متعلقة بموقف المعارضة بجنوب افريقيا وضغوطات خارجية.

واختتم: هناك ضغوطات من قبل سعي حلف الناتو بعلاقاتها بدول البريكس لأطلاق البعد السياسي في الملف وليس البعد القانوني لان المحكمة الجنائية ليس لديها ولاية في هذا القرار بالشكل الكامل والمتوقع.