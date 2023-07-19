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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الحقها في أولها.. كيف تعالج ضربة الشمس قبل زيادة الألم والمضاعفات

ضربة الشمس
ضربة الشمس

 تعد ضربة الشمس من أكثر المشكلات الشائعة خلال فصل الصيف، وتسبب متاعب خطيرة جدا، ولكن ما لا يعلمه كثيرون أنه يمكن النجاة منها بعلاجها في بدايتها. 

ونعرض لكم فيما يلي أهم الإسعافات الأولية التي تساعد في النجاة من أعراض ضربة الشمس الخطيرة، وذلك وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك".

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إذا لاحظت مؤشرات توعك صحي مرتبط بالحرارة، فاخفض درجة حرارة جسمك واتبع سبل الوقاية من تفاقم الحالة لتصبح ضربة شمس، وفي الحالة الطارئة الخفيفة الناجمة عن التعرض للحرارة، مثل التقلصات المؤلمة أو الإعياء الناتج عن الحر، قد تساعد الخطوات التالية على خفض درجة حرارة جسمك:

انتقل إلى مكان ظليل أو مكيف الهواء. إذا لم يتوفر مكيف هواء في منزلك، فانتقل إلى مكان مزود بمكيفات هواء، مثل المركز التجاري أو السينما أو المكتبة العامة للوقاية من مضاعفات ضربة الشمس. 

برِّد حرارة الجسم باستخدام مُلاءات رطبة أو مروحة. إذا كنت بصحبة شخص لديه أعراض مرتبطة بضربة الشمس، فبرِّد حرارة جسمه بتغطيته بملاءات رطبة أو رشه بالماء البارد ووجِّه الهواء إلى جسم الشخص المصاب باستخدام مروحة.

اغتسل أو استحم بماء بارد، وإذا كنت بالخارج وغير قريب من مكان يؤويك، فقد يساعد غمر جسمك في بركة أو مجرى ماء بارد على خفض درجة حرارتك.

عوِّض السوائل التي يفقدها جسمك، وأكثر من شرب السوائل، ولأن جسمك يفقد أيضًا الملح من خلال التعرُّق، يمكنك تعويض الملح والماء بتناول بعض المشروبات الرياضية، وإذا وضع الطبيب المعالج لك قيودًا على مَدخول السوائل أو الأملاح، فارجع إليه لمعرفة الكمية التي يجب تناوُلها ومدى ضرورة تعويض الملح.

لا تتناوَل المشروبات السكرية أو الكحولية لتعويض السوائل التي يفقدها جسمك، قد تتداخل هذه المشروبات مع قدرة جسمك على التحكم في درجة حرارتك والوقاية ت مخاطر ضربة الشمس، كما أن المشروبات شديدة البرودة قد تسبب تقلصات مؤلمة في المعدة.
 

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