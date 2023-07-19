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رئيس التحرير
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مُهدّد بالقـ تل .. تفاصيل استغاثة المتهم بحرق المصحف في السويد |ماذا قال؟

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدّمت تسنيم خيري مذيعة موقع صدى البلد الإخباري تغطية خاصة حول ما قاله العراقي سلوان موميكا الذي حرق مصحفًا في السويد في أول أيام عيد الأضحى منذ أيام، إن الشرطة السويدية سحبت الحماية عنه وجعلته "فريسة سهلة للمسلمين".
وأضاف موميكا في فيديو نشره علي تيك توك نقلته روسيا اليوم أن : "الشرطة السويدية حاولت مساومة حريتي مقابل حمايتي، وأخبرتني أنه يجب أن أتوقف عن انتقاد المسلمين، وأنه يجب أن أتوقف عن التظاهر.. ووصلني أنني مهدد بفتح ملف لجوئي من قبل مصلحة الهجرة السويدية، وأتعرض لضغوطات كثيرة".

وأضاف حارق المصحف: "اليوم أنا في مكان خطير جدًا على حياتي، ممكن أن أقتل في أي لحظة، وأن أتعرض لأي شيء، لذلك أحمل مسؤولية أمني وسلامتي وحياتي للشرطة السويدية التي حاولت أن تخرق القانون معي وأن تدعس على القانون السويدي بطلبها مني توقيع وثيقة غير قانونية معهم مقابل حمايتي، لذلك أنا الآن بمكان غير محمي، ممكن أن أتعرض لأي محاولة اغتيال وأنا مهدد من قبل دول إسلامية ومن قبل أشخاص، ولذلك مثبت لدى السلطات السويدية"..

 لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

حرق مصحفا في السويد سلوان موميكا السلطات السويدية موميكا

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