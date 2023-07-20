نشرة الحوادث .. علاقة الجن بقتل سيدة الشرقية لصغيرها وكواليس انفجار ميت عقبة وكيف سرقت 3 سيدات أميرة الذهب؟

نشر قسم الحوادث خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير الهامة كان أبرزها ما شهدته جلسة محاكمة المتهمة بقتل طفلها وطهو جثته في الشرقية من تفاصيب مثيرة وكواليس فيديو سرقة أميرة الذهب وسقوط ضحايا بسبب انفجار اسطوانة غاز بميت عقبة ومأساة سيدة هددها شاب بنشر صورها عارية.

فيديو مدته 360 ثانية نشرته مالكة محل "أميرة الذهب" الشهير للمجوهرات كشف عن حيلة 3 سيدات لسرقة خاتمين ورصدتهن كاميرات المراقبة اثناء تنفيذ خطتهن حيث تولت إحداهن الاختيار من بين عدد كبير من الخواتم بينما تولت الأخريين التحدث إلى البائع لالهائه حتى نجحت احداهن في الاستيلاء على خاتمين.

" تعرفت عليه من خلال أحد الجروبات على تطبيق الواتس اب،اوهمني بالحب واوقعني بالكلام المعسول"، تلك كانت بداية اقوال ضحية حلوان على يد شاب يدعى ابراهيم.

استمعت محكمة جنح مستأنف الهرم خلال جلسة اليوم لمعارضة اللاعب إسلام جابر على حكم حبسه سنة بتهمة سرقة عقد زواج عرفي لمرافعة دفاع اللاعب.

تجري نيابة جنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في العثور على جثة أحمد زكريا مدير إدارة العمرانية التعليمية داخل مكتبه لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

ارتفع عدد ضحايا انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بمنطقة ميت عقبة بالعجوزة إلى 6 ضحايا بعد مصرع سيدتين وإصابة 4 آخرين بينهم طفلتان.

تفاصيل صادمة ومؤثرة شهدتها الجلسة السادسة لمحاكمة المتهمة بقتل صغيرها والتمثيل بجثته وطهو جزء منها وأكلها بالشرقية حيث اعترفت المتهمة بارتكاب الجريمة مدعية تعرضها للأعمال والسحر كما دفع محاميها بمعاناتها من مرض نفسي "الوسواس القهري".