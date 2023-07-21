أخبار التكنولوجيا|القصة الكاملة لـ WormGPT.. الهاكرز يخترعون أداة ذكاء اصطناعي جديدة.. تفاعل ChatGPT مع الناس جعله أكثر غباءً بمرور الوقت

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

طرحت شركة "أوبو" الصينية تشكيلة هواتفها الجديدة من "رينو" Oppo Reno 10 5G في السوق الهندي في وقت سابق من هذا الشهر، كاشفة عن أسعار طرز Pro الراقية ، لكنها لم تكشف آنذاك عن تفاصيل سعر Reno 10 النسخة القياسية.

تستعد شركة BoAt للإلكترونيات المشهورة بساعاتها الكذبة لإطلاق إكسسوار ذكي جديد يمكن ارتداؤه، من المتوقع أن يحدث ضجة في الأسواق العالمية خاصة وأنه يقدم لأول مرة وهو الخاتم الذكي.

تعمل شركة آبل Apple الأمريكية حاليا على تطوير أداة ذكاء اصطناعي توليدي خاصة بها على غرار ما تقدم شركة "أوبن إيه آي" OpenAI مع "تشات جي بي تي" ChatGPT و Google مع روبوت Bard.

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقرير يفيد بأن شركة جوجل عرضت أداة ذكاء اصطناعي جديدة اسمها Genesis على المسؤولين التنفيذيين في وسائل الإعلام المختلفة والتي شملت صحيفة تايمز و واشنطن بوست ومالك صحيفة وول ستريت جورنال نيوز ، حيث تقدم تقنية مخصصة للصحفيين.

استطاع برنامج ChatGPT العامل بالذكاء الاصطناعي التوليدي أن يحدث ضجة عالمية ويبدأ شرارة سباق جديد بين شركات التكنولوجيا سواء العملاقة أو الناشئة، وهو برنامج معد ليكون دائم التعلم من خلال التفاعل المستمر مع المدخلات والاستعلامات.

تزايد انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI) خلال الأشهر القليلة الماضية وكانت شرارة البداية مع "تشات جي بي تي" لتتوالى بعدها الأدوات المشابهة والمنافسة مثل Bard من جوجل، وليس من المستغرب أن يتم إعادة توظيف هذه التقنية من قبل القراصنة (الهاكرز) لمصلحتهم الخاصة ، مما يتيح تسهيل عمليات الاحتيال والنصب عبر الإنترنت.