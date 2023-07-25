كان بيوشوش حصان| المتهم بالتخلص من والدته قرأ أذكار الصباح والمساء قبل الجريمة.. تفاصيل

جريمة بشعة.. شاب يقتل والدته

محمد شقيق القاتل: عمره ما كان بينه وبين والدته خلاف

نهال طايل عن قاتل والدته: واقعة صعبة عليا كمذيعة

عرضت الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل" والمذاع عبر قناة صدى البلد، جريمة فريدة من نوعها لشاب تخلص من والدته بسبب اعمال السحر.

ونرصد لكم خلال السطور التالية ابرز التصريحات:

جريمة هزت مصر.. بسبب الجن والعفاريت شاب يتخلص من والدته بطريقة لا تصدق

وقال شقيق الجاني محمود: " أنهم صدموا فيه حيث لم يكن يتخيلوا أن يصل لهذه الدرجة أن يصبح قاتل، وأن يصدمهم بهذه الفاجعة.

ويقول محمد شقيق القاتل:" عمره ماكان بينه وبين والدته خلاف ومع امه كان كويس جدا عشان كده استغربنا، مردفا:" كنا بنلاحظ عليه ترديد كلام غير مفهوم وعصبية زائدة".

وأكمل:" في الشتا اللي فات كان فيه يوم فيه مطر واحد الجيران اتصل عليا وقالي اخوك بيسجد علي الأرض في عز المطر ولما قربت منه ضربني".

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وقال شقيق الجاني محمود،:" أنهم صدموا فيه حيث لم يكن يتخيلو أن يصل لهذه الدرجة أن يصبح قاتل، وأن يصدمهم بهذه الفاجعة.

ومن جانبه قال حما محمود، :" لو تقدم محمود لبنتي مرة أخري هوافق عليه ومعملش اي حاجة لبنتي طوال خمس سنوات زواج كان زوج مثالي للغاية".

وأوضح،:" قبل الحادثة باسبوع أحد اصدقائي قالي محمود جوزك بنتك بيعمل حاجات غريبة يسجد علي الارض ويكلم الحصان في ودنه".

وأكمل:" محمود لو تم علاجه سريعا لم تدهور الامر ولكن في كل الاحوال كان شخص مثالي يصلي باستمرار واخلاقه جيدة"

بعد قتله والدته.. أصدقاء الجاني: سحر وشخصيته متزنة جدا

وقال أحمد عبد ربه أحد أصدقاء محمود،:" محدش كان مصدق الواقعة وقت حدوثها لان محمود حد متزن جدا والواقعة غريبة، متابعا:" محمود كان عصبي ولكن الجريمة غريبة قد تكون أعمال سحر ولا حاجة".

ومن جانبه أضاف سامح رمضان صديق محمود،:" محمود كان متعور وفقا لكلام ولاد عمه أن كان بيخبط دماغه في الحيط فا اتعور ورجع من عند الدكتور علي صلاة الفجر، معقبا: "الدكتور نصح أهله وقالهم ودوه لدكتور نفساني".

وبدوره قال عبد ربه،:" محمود شاب محترم ومتدين وبعد ما قتل وامه طلع للناس وبيقول محمد أخويا اللي عمل كده ودي حاجة غريبة هو مش مدرك ولو أدرك اللي عمله ممكن يموت فيها".

شقيق المتهم بالتخلص من والدته: كان بيقرأ أذكار الصباح والمساء قبل الجريمة

وكشف شقيق المتهم بالتخلص من والدته في الدقهلية، تفاصيل القضية التي هزت الرأي العام المصري في الأيام القليلة الماضية، حيث قال إن أصدقاءه هم من أخبروه بواقعة وفاة والدته، لافتا إلى أن شقيقه المتهم كان ميسور الحال لكنه تغير في الفترة الأخيرة قبل ارتكاب الجريمة.

ونوه إلى أن الواقعة حدثت بعد فترة من التغيير في شخص شقيقه مؤخرا، خاصة أنه شخص عصبي الشخصية، معلقا:"والدتي كانت بترتاح في شقة محمود.

وعلق قائلا: قبل الواقعة كان يقرأ أذكار الصباح والمساء بصوت عالي، وشخصيته تغيرت تمام وأصبح شخصا غير طبيعي، منوها أنهم وجدو محمود يسجد في وسط الشارع بطريقة غريبة، وحاولت توجيه النصيحة له بعدم فعل ذلك اعتدى عليه بالضرب بكل قوة لا يمكن أن تكون بشرية عادية



وتابع: اعتقدنا أن ضربه لي مجرد عصبية فقط ولم يرد إلى ذهننا أن يقوم بقتل أمه حتى وقعت الواقعة، ولم نعلم أن هناك قوى خفية المتحكمة فيه أو معمول له عمل شيطاني.

نهال طايل عن قاتل والدته: واقعة صعبة عليا كمذيعة

وقالت نهال طايل،:" هذه الواقعة صعبة للغاية وخلوني أعترف ليكم أن هذه الواقعة صعبة علي المشاهدين وصعبة علي كمذيعة، موضحة:"أنا عاوزة اتكلم في البلاء وفي وقوع مثل هذه المصائب.

وأضافت،:" محمود قاتل والدته كان له تصرفات غريبة ومنها سجوده في الأرض وقت المطر وحديثه في أذن الحصان مواقف رواها أهل محمود، والست والدة القاتل كانت سيدة شريفة لم تسئ في أي شئ".

وأكملت،:" الست المقتولة كانت سمعتها شريفة والمتهم محمود أمره في يد القضاء، مضيفة:" ربنا يصبر أهل محمود زي ما قولت دي فواجع الاقدار ربنا يكفينا شر هذه الفواجع، شاب حسن الخلق وحسن السمع تحول فجأة لقاتل".

