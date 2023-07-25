أخبار التوك شو ..بشرى بشأن موعد انخفاض أسعار السجائر.. وأسباب قطع التيار الكهربائي.. وخط ساخن للإبلاغ عن نواقص الأدوية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



الكليوباترا بـ 50 جنيها|الشرقية للدخان تزف بشرى بشأن موعد انخفاض أسعار السجائر

كشف هاني أمان الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، حقيقة ارتفاع أسعار السجائر خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك أسعار رسمية للسجائر، وما يحدث غير مفهوم تماما.

متى تنتهي الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تصدم المواطنين

ردت الدكتور إيمان شاكر مدير عام مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، على سؤالا بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة والتي تضرب مصر ودولا عدة في العالم.

زيادة الأحمال غير متوقعة.. خبير طاقة يكشف الأسباب وراء انقطاع التيار الكهربائي

أكد الدكتور سامح نعمان، أستاذ الهندسة وخبير الطاقة، أن الدولة لديها خطة حول ألأحمال المتوقعة من الكهرباء في فصل الصيف، مشيرا إلى الخطة تمثلت في أن محطات الكهرباء تنتج أكثر من 30 ألف ميجاوات، وتحتاج إلى 133 مليون متر مكعب من الغاز.

مخاطر تناول الماء المثلج على صحة الإنسان.. تفاصيل

قالت جميلة نصر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن المياه المثلجة كبيرة على القلب خاصة بعد تناول وجبة دسمة، ولكن لا بد من شرب سوائل قريبة من درجة حرارة جسم الإنسان.

بكيت من الفرحة.. أحمد موسى: المصريون لقنوا شخصا كارها لمصر درسا في الوطنية| فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك بعض التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، التي نشرها مواطن مصري يدعى «طارق»، وهو يسيء ويبدى غضبه من عدم وجود خدمات أو طرق أو مشروعات قومية في مصر.

لو راجل أطلع اتكلم وقول.. رسالة نارية من تامر أمين للشيبي

ووجه، أمين من خلال برنامج "أخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، سؤالا لمحمد الشيبي لاعب بيراميدز هل تم سبه لوالدة الشحات وزوجته أم لا ويطالبه بالظهور والاعتراف بخطئة وسبه لوالدة وزجة حسين الشحات قائلا: "لو راجل اطلع وقول".

ملهاش لازمة.. تعليق حازم إمام على تصرف حسين الشحات مع لاعب بيراميدز

علق الكابتن حازم إمام نجم الكرة المصرية ولاعب نادي الزمالك سابقا، على واقعة ضرب حسين الشحات للاعب نادي بيراميدز الشيبي.

نطالب بتغليظ العقوبة.. أول تحرك من نادي بيراميدز بعد عقوبات حسين الشحات

وقال هاني سعيد، خلال مدخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه “انا مشوفتش الواقعة بشكل مباشر خاصة أنه كنت اتابع اللقاء من مقصورة الاستاد، ولكن أنا وجدت محمد الشيبي بعد الواقعة كان صامت وشكله غريب وأنا قولتله لو ليك حق احنا مش هنسيبه”.

خط ساخن للإبلاغ عن نواقص الأدوية ومعرفة أماكن تواجدها.. فيديو

وأضاف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أي مواطن داخل جمهورية مصر العربية يمكنه الاتصال بالخط الساخن للإبلاغ عن نواقص الأدوية ومعرفة أماكن تواجدها 15301".

بفضل مبادرة "زيرو جمارك".. مستشار التموين يكشف مفاجأة عن أسعار الذهب

أكد ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، أن مبادرة جلب الذهب بدون جمارك “زيرو جمارك” أتت ثمارها وأن زيادة المعروض من الذهب ساهم في استقرار أسعار الذهب، بل وتراجع أسعار الذهب، موضحًا أن الأمر ساهم في إحداث توازن بين العرض والشراء؛ وهو أمر جيد، مما يتيح الاستقرار للسوق.

نهال طايل عن قاتل والدته: واقعة صعبة عليا كمذيعة

عرضت الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل" والمذاع عبر قناة صدى البلد، جريمة فريدة من نوعها لشاب تخلص من والدته بسبب أعمال السحر.