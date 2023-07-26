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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرؤساء يتوافدون إلى سانت بطرسبورج لحضور القمة الروسية الإفريقية

القمة الروسية الإفريقية
القمة الروسية الإفريقية

بدأ رؤساء الدول الإفريقية، اليوم الأربعاء، يتوافدون على مدينة سانت بطرسبورج الروسية لحضور القمة الروسية الإفريقية والتي ستنعقد في يومي 27 و28 من يوليو الجاري.

ووصل صباح اليوم رئيس الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا رئيس غينيا بيساو، عمر شيسوكو إمبال، ووصل الرئيس البوروندي إيفاريست نداييشيمي على رأس وفد رفيع، وأيضا وصل رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين أرشينج تواديرا.

ومن جانبه، أكد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف مشاركة 49 دولة إفريقية من 54 في القمة الروسية الإفريقية.

وتحتضن سانت بطرسبورج قمة المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي الثاني هذا الأسبوع، في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية، والارتقاء بها إلى مستوى جديد.

وتهدف القمة في تنويع مجالات التعاون الروسي الإفريقي، وتحديد تطور هذه العلاقات على المدى الطويل، فيما سيتم تنظيم معرض واسع النطاق وعقد ورشات عمل في إطار المنتدى.

وسبقت منتدى بطرسبورج سلسلة من الزيارات والاتصالات المتبادلة على مستوى القادة والمسؤولين في روسيا ودول إفريقيا، أبرزها زيارات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى دول القارة السمراء.

وعقد المنتدى الروسي الإفريقي الأول في مدينة سوتشي الروسية يومي 23 و24 أكتوبر 2019، وشارك فيه أكثر من 6000 شخصية من روسيا و104 دول وأقاليم.

كما حضر القمة 54 من قادة الدول الإفريقية، وتم توقيع 92 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تجاوزت تريليون روبل، كما عقدت 569 اجتماعا خلال المنتدى برعاية مؤسسة "روس كونجرس".

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