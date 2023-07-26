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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

دراسة.. قهوة الإسبريسو تحمي من الإصابة بمرض خطير ليس له علاج

فوائد غير متوقعة
فوائد غير متوقعة لشرب القهوة الإسبريسو

كشفت دراسة إيطالية حديثة عن وجود علاقة بين القهوة الإسبريسو، ومنع الإصابة بالزهايمر، وعن دورها في الحماية من تكتل البروتين في الدماغ المرتبط بمرض الزهايمر.

 

فوائد غير متوقعة لشرب القهوة الإسبريسو في الوقاية من مرض الزهايمر

وبحسب ما أورده موقع “alhurra" الأمريكي، فإن فريقا من جامعة فيرونا في إيطاليا، ركز على تأثيرات مركبات القهوة على كتل بروتين تاو وهو البروتين المسبب لمرض الزهايمر، بعد بحث سابق ربط الكافيين بالحماية من التدهور المعرفي، حيث وجدت دراسة حديثة أن هناك علاقة بين قهوة الإسبريسو ومرض الزهايمر.

 

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وتوصل العلماء الذين أجروا الدراسة إلى أن الإسبريسو يمكن أن يكون وسيلة علاجية جديدة للمرض، وفق تقرير لموقع "ساينس أليرت"، وأنه ليس من المعروف كيف يبدأ الزهايمر أو يتطور، لكن التجمعات العدوانية لبروتين تسمى "تاو" في الدماغ، تعد المشتبه الرئيسي في الإصابة بالمرض.

الزهايمر هو "اضطراب في الدماغ يتفاقم بمرور الوقت"، ويتسم بحدوث تغيرات في الدماغ تؤدي إلى ترسبات لبعض البروتينات، وهو السبب الأكثر شيوعا للإصابة بالخرف.

 

فوائد غير متوقعة لشرب القهوة الإسبريسو في الوقاية من مرض الزهايمر

 

واكتشف الفريق أن الكافيين المركز الموجود في مشروب "الإسبريسو" يقلل احتمالية تجمع تكتلات "بروتين تاو" المشتبه في تسببه بالإصابة بالزهايمر.

ووجد فريق العلماء أن هناك تأثيرات من  هذه القهوة على كتل "بروتين تاو"، بعد بحث سابق ربط الكافيين بالحماية من التدهور المعرفي.

ويأمل العلماء أن تؤدي نتائج هذه الدراسة في النهاية إلى علاجات وقائية أو علاجية لمرض الزهايمر، وأمراض الدماغ الأخرى التي تؤثر على القدرة المعرفية.

القهوة الإسبريسو الزهايمر الإسبريسو الكافيين البروتينات

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