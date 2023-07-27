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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

27 يوليو.. ذكرى التوقيع على اتفاقية الجلاء بالأحرف الأولى

جمال عبد الناصر يوقع
جمال عبد الناصر يوقع اتفاقية الجلاء في 19 أكتوبر 1954

تمر اليوم ذكرى التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الجلاء، وتقضي الاتفاقية التي جاءت أهم بنودها بجلاء القوات البريطانية جلاءً تاماً عن الأراضي المصرية فى مدة لا تزيد عن عشرين شهراً من تاريخ توقيع الإتفاقية في مثل هذا اليوم السابع والعشرين من يوليو عام 1954.

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أهم بنود اتفاقية الجلاء

ومن بين أهم البنود الثلاثة عشر التي جاءت في اتفاقية الجلاء: انقضاء معاهدة التحالف التي وُقعت في لندن عام 1936، إقرار الحكومتان المتعاقدتان بأن قناة السويس البحرية المصرية طريق ملاحي ذات أهمية دولية من النواحي الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية، احترام الاتفاقية التي تكفل حرية الملاحة في القناة المُوقع عليها في القسطنطينية في 29 أكتوبر عام 1888. 

 

مابين الاحتلال والجلاء التام

بدأ الإحتلال البريطانى لمصر عام 1883، وتم جلاء القوات البريطانيه عن مصر على ثلاث مراحل، ورُفع العلم المصرى فى منطقه القناة يوم 18 يونيو 1956، لينتهى بذلك الإحتلال البريطاني لمصر الذى استمر 74 عاماً. 

 

حرب السويس

بعد إعلان الرئيس جمال عبد الناصر تأميم القناة في 26 يوليو عام 1956، وقع العدوان الثلاثي على مصر، «حرب 1956» كما تُعرف في مصر والدول العربية، أو «حرب السويس» كما تُعرف في الدول الغربية، تلك الحرب التي شنتها بريطانيا وفرنسا وإسرائيل في السابع من نوفمبر عام 1956، وخاض الجيش والشعب المصرى معركهً كبرى قاوم فيها العدوان ببسالة.

اتفاقية الجلاء قناة السويس القسطنطينية العلم المصري الاحتلال البريطاني الرئيس جمال عبد الناصر العدوان الثلاثي

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