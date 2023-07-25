قصور الثقافة تحتفل بذكرى ثورة يوليو مع أبناء الإسكان البديل بالسيدة زينب.. صور

استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في تقديم فعالياتها المكثفة بالإسكان البديل، حيث قدمت عدة فعاليات، الأحد، بمنطقتي روضة السيدة زينب وأهالينا 2، بالتزامن مع احتفالات ثوره يوليو.

ورش فنية وحوار مفتوح عن ثورة يوليو

تضمنت الفعاليات عدداً من الورش الفنية التي شارك بها فنانو الإدارات التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، فقدم قصر ثقافة 25 يناير، ورشة للمدربة رغدة كمال في الأشغال يدوية لعمل انسيالات بشكل علم مصر بالخرز الملون، وقدمت المدربة فاطمة شعبان ورشة لعمل مجسم للمهرج، بالإضافة لورشة عمل علم مصر من الورق الملون نفذتها ناريمان نبيل، وورشة لعمل لافتات عن ثوره يوليو مع عمل حوار مفتوح عن "ثورة يوليو وإنجازاتها" نفذتها ريهام نبيل.

أنشطة النادي الصيفي

كما نفذت اليوم الاثنين داخل النادي الصيفي لمدرسة حسن باشا طاهر، ورشه لعمل مجسم للدب بورق الكانسون الملون نفذتها ناريمان نبيل، وورشة لعمل انسيالات بالخرز الملون نفذتها رغدة كمال، بينما نفذت ريهام نبيل ورشة ثقافية لعمل مجله حائط عن السنة الهجرية الجديدة.

مركز شباب أهالينا 2

وفي مركز شباب أهالينا 2، قدمت الإدارة العامة لثقافة الطفل ورشة أشغال يدوية لعمل ورود من أوراق الكروشيه الملونة وتعليمها للأطفال من سن 4 حتى 14 سنة بالإضافة لورشة رسم على الوجوه للمدربة نبيلة حسن.

الفعاليات تقدمها قصور الثقافة في ضوء التوجيهات الرئاسية بتنظيم برامج لبناء الإنسان بمشروعات الإسكان البديل، وفي إطار برنامج عمل وزارة الثقافة، وتنظم بإشراف د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على المشروع الثقافي بالإسكان البديل، وبالتعاون مع جهازي روضة السيدة وأهالينا.

احتفال قصور الثقافة بذكرى ثورة يوليو بمنطقتي روضة السيدة زينب وأهالينا 2

ضمن فعاليات قصور الثقافة بالإسكان البديل

ضمن فعاليات قصور الثقافة بالإسكان البديل

ضمن فعاليات قصور الثقافة بالإسكان البديل

ضمن فعاليات قصور الثقافة بالإسكان البديل

ضمن فعاليات قصور الثقافة بالإسكان البديل

ضمن فعاليات قصور الثقافة بالإسكان البديل

ضمن فعاليات قصور الثقافة بالإسكان البديل

ضمن فعاليات قصور الثقافة بالإسكان البديل

ضمن فعاليات قصور الثقافة بالإسكان البديل

ضمن فعاليات قصور الثقافة بالإسكان البديل