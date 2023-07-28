محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية فى تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة "



تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية ومديريات الخدمات في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة على جانبي الطرق والمحاور المرورية و بنطاق المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية والحدائق والمتنزهات العامة بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة .

وأكد استمرارهم فى تنفيذ المبادرة وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإضفاء المظهر الحضارى وتحسين الصحة العامة .



وأشار محافظ المنوفية إلى أن أعمال المبادرة تأتى ضمن جهود الدولة المكثفة لتخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري وامتصاص الملوثات والأدخنة ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق التام مع مديريات الزراعة والرى والمتابعة الميدانية لأعمال المبادرة و منظومة رى تلك الأشجار لضمان الحفاظ والاعتناء بها لزيادة الرقعة الخضراء وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين .

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد قام بتدشين المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة " فى مطلع شهر مارس الماضى لزراعة 225 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، حيث شملت تلك الأشجار ما بين الزيتون والرمان واليوسفى والليمون والجوافة والأكسيا وغيرها من الأشجار المتنوعة .