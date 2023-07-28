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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية فى تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة "

زراعة 100 مليون شجرة
زراعة 100 مليون شجرة


تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية ومديريات الخدمات في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة على جانبي الطرق والمحاور المرورية و بنطاق المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية والحدائق والمتنزهات العامة  بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة .

 وأكد استمرارهم فى تنفيذ المبادرة وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإضفاء المظهر الحضارى وتحسين الصحة العامة .

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وأشار محافظ المنوفية إلى أن أعمال المبادرة تأتى ضمن جهود الدولة المكثفة لتخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري وامتصاص الملوثات والأدخنة ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق  التام  مع مديريات الزراعة والرى والمتابعة الميدانية لأعمال المبادرة و منظومة  رى تلك الأشجار لضمان الحفاظ والاعتناء بها لزيادة الرقعة الخضراء وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين .
جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد قام بتدشين المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة "  فى مطلع شهر مارس الماضى لزراعة 225 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، حيث شملت تلك الأشجار ما بين الزيتون والرمان واليوسفى والليمون والجوافة والأكسيا وغيرها من الأشجار المتنوعة .

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