إزالة 218 تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في المنوفية



اعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن إنتهاء أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف جهات الولاية والتى انطلقت فى 8 يوليو الجارى ، حيث نجحت الأجهزة التنفيذية فى إزالة 218 حالة تعدى شملت 29 حالة تعدي " مبانى أملاك دولة " بمساحة أكثر من 5 ألاف و 239 م2 ، و 101 حالة تعدى " زرعة خاصة " بمساحة 10 ألاف و 905 م2 ، وكذا إزالة 51 متغير مكانى رصدتها منظومة المتغيرات المكانية بمساحة 4 ألاف و 958 م2 ، و 37 حالات بناء بدون ترخيص .



وأشاد محافظ المنوفية بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة المعنية والجهات المعاونة خلال أعمال الموجة الـ 21 ، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود والمتابعة الدقيقة لرصد حالات التعدى فى المهد وإزالتها فوراً ، مع عدم السماح بعودة تلك التعديات مرة أخرى وتفعيل محاضر التبوير للحالات التى تم تنفيذ الإزالة ولم تعود لطبيعتها الزراعية لتعظيم الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي .



جدير بالذكر أن الموجة الـ 21 يتم تنفيذها على ثلاث مراحل متتالية ، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 29 ابريل وحتى 19 مايو 2023 ، و المرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو وحتى 16 يونيو الماضى، و المرحلة الثالثة في الفترة من 8 وحتى 28 يوليو الجارى .