من بينها الهندسة.. الكليات المتاحة وموعد امتحانات قبول طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الأعلى للجامعات وافق على فتح باب التسجيل لامتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية "نظام الثلاث سنوات" والمدارس الثانوية الفنية "نظام الخمس سنوات" والمعاهد الفنية "نظام السنتين بعد الثانوية" للقبول بكليات (التجارة - الهندسة - الحقوق - الزراعة) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2023/2024 وذلك بداية من يوم الثلاثاء الموافق 1/8/2023، وفقًا لجداول الامتحانات المُعلنة على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات للكليات المعنية

يبحث طلاب الدبلومات الفنية 2023 عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 الكليات والمعاهد المتاحة لنظام 5 سنوات لطلاب التعليم الفني، استعدادًا لترتيب الرغبات الخاصة بهم للالتحاق بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023، والذي يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادة الفنية، وذلك بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويمكن لـ طلاب الدبلومات الفنية 2023 تخصص سياحة وفنادق نظام 5 سنوات الالتحاق بالعديد من المسارات التعليمية بعد الدبلوم في تنسيق دبلوم سياحة وفنادق 2023، حيث يمكن لهم الالتحاق ببرنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان وكذلك المعاهد الحكومية المتوسطة والمعاهد العليا الخاصة للسياحة والفنادق، وفقا لقواعد تنسيق الجامعات.

كليات نظام 5 سنوات

بينما يمكن لـ طلاب الدبلومات الفنية 2023 بنظام 5 سنوات صناعي الالتحاق بالكليات التالية:

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كليات الهندسة في جميع الجامعات المصرية وفي جميع التخصصات ما عدا أقسام (ترميم الآثار، المعامل البيولوجية).

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الاقتصاد المنزلي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كليات الفنون التطبيقية جامعة حلوان وبنها ودمياط وبني سويف.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. الفنون الجميلة جامعات حلوان والإسكندرية والمنيا والأقصر.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كليات التربية النوعية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. الفنون الجميلة جامعات حلوان والإسكندرية والمنيا والأقصر.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كليات التربية النوعية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. برنامج التعليم التبادلي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الجامعات التكنولوجية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كليات الآثار.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الزراعة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. التربية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

للاطّلاع قائمة المعاهد الخاصة المعتمدة والمتاحة بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من هنا

الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة صناعي خمس سنوات من هنا

تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2023

- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة تجاري خمس سنوات من هنا

الكليات المتاحة للدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات

- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة زراعي خمس سنوات من هنا