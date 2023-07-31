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رئيس التحرير
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سعر المادة وموعد التقديم .. خطوات ورابط تظلمات الثانوية العامة 2023

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد، تغطية خاصة حول قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بفتح باب تظلمات الثانوية العامة 2023 بعد 48 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 ، سيكون ورقيا فى الأماكن التى تحددها الوزارة بالمديريات التعليمية، وسوف يسمح للطالب بالاطلاع على صورة من كراسة الإجابة الخاصة بالمادة المتظلم عليها.

وأفادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بأن رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 ستكون 200 جنيه للمادة. 

خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023 

  • ادفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 التي تقدر بـ 200 جنيه للمادة.
  • منافذ دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023: منافذ الدفع الإلكتروني الآتية: البريد المصري  - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان - مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال.
  • ادخل على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 https://tazalom.emis.gov.eg لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو..
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