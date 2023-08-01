أخبار السيارات | الحق اشتري أرخص سيارة "زيرو" في مصر..هدية الثانوية العامة .. سيارة صغيرة الحجم وبسعر مناسب.. حضر بها العرض الخاصة شاهد سيارة محمد رمضان

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تواصل السيارة سوزوكي اسبريسو من تعزيز لقب ارخص سيارة في مصر، فهي بالفعل تتصدر قائمة السيارات الارخص سعرًا المطروحة داخل السوق المصري، حيث يتم طرحها عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع تصميم الهاشتباك، وناقل سرعات "مانيوال".

ظهر بالأمس النجم محمد رمضان داخل أحد المولات بمدينة السادس من أكتوبر، لحضور العرض الخاص للفيلم الجديدة "ع الزيرو" والذي يقوم ببطولته مع مجموعة من النجوم المشاركين بهذا العمل الفني، مثل نيلي كريم، وجومانا مراد، وشريف الدسوقي، إسلام إبراهيم.

بعد اتمام شهادة الثانوية العامة وظهور نتيجتها اليوم، تبدأ مرحلة دراسية جديدة تتطلب الكثير من التحديات للدخول إلى سوق العمل، وينتظر بعض الابناء مكافأة من الأهل ربما تكون سيارة صغيرة الحجم وعملية للذهاب بها إلى الجامعة، بالطبع بعد اتمام السن القانوني لاصدار رخصة القيادة.

قدمت شركة شيفروليه العديد من الطرازات المتنوعة في مصر، سواء من فئة السيدان مثل النسخة لانوس والهاتشباك مثل السيارة الشهيرة سبارك، بالاضافة للفئة الرياضية متعددة الاستخدام، ولعل من ابرز الاصدارات التي تتصدر السوق المصري للسيارات المستعملة والتي تباع بصورة "كسر الزيرو" هي النسخة اوبترا موديل 2021.

شهدت السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024، زيادة سعرية جديدة داخل السوق المحلي، قدرت بـ 20 الف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، لتبدأ اسعارها الجديدة من 569 الف جنيه حتى 619 الف جنيه.

تتعدد السيارات المطروحة داخل السوق المصري من قبل شركة تويوتا اليابانية، والتي تتنوع بين فئة السيارات العائلية ذات الـ 7مقاعد، والرياضية المتعددة الاستخدام أبرزها النسخة فورتنشر، وغيرها مثل فئة الكروس اوفر، والهاتشباك والسيدان.

تعد النسخة 2008 موديل 2023 هي ارخص سيارة رياضية تقدمها شركة بيجو داخل السوق المصري، مقارنة بالاصدارات الاخرى اغلاها سعرًا هي النسخة 5008، وتقدم السيارة بيجو 2008 في مصر بسعر رسمي يتراوح بين مليون 69.990 جنيه ومليون 219.990 جنيه.