أخبار التكنولوجيا|قادر على التفكير المنطقي .. ChatGPT في مستوى الطالب الجامعي يدهش العلماء.. السبب وراء تغيير Oppo شعارها وتخليها عن اللون الأخضر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلنت شركة الهواتف الذكية الصينية أوبو Oppo عن تغيير لون شعارها من الأخضر إلى الأبيض والأسود، كما لاحظ مستخدمو الإنترنت في الصين هذا التغيير الجديد في صور الملف الشخصي للشركة على Weibo.

تمكن الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي التكنولوجيا التي تقوم عليها أداة ChatGPT لشركة OpenAI من الوصول لمرحلة من الإدراك مشابهة لقدرات الطالب الجامعي، وبإمكانه أن يلتحق بالجامعة ويتخرج منها.

أعلنت شركة كوالكوم ، عملاق التكنولوجيا عن نتائجها المالية الفصلية للربع الثاني من 2023 التي جاءت مخيبة بشدة لآمال المستثمرين، حيث كشفت عن أرباح معدلة بقيمة 1.87 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد وإيرادات بقيمة 8.45 مليار دولار أمريكي للربع المنتهي في 25 يونيو الماضي.

أطلقت شركة هونر Honor الصينية جهازها اللوحي Honor Pad X9 متوسط المدى مؤخرا في المملكة المتحدة والهند، والآن في طريقها لطرحه في سنغافورة حيث تم رصده على موقع شهادة IMDA.

أطلقت شركة "فيفو" طراز Vivo V29 5G في وقت سابق من هذا الأسبوع ، وهي الآن على وشك إطلاق طراز جديد ينتمي لنفس العائلة في السوق العالمية يسمى Vivo V29e.

تستعد شركة "وان بلس" OnePlus الصينية لإطلاق الهاتف الذكي Ace 2 Pro في الصين خلال أغسطس الحالي، و كما يوحي اسم الموديل، من المتوقع أن يكون نسخة أعلى من هاتف Ace 2 الذي طرح في فبراير الماضي.

أعلنت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية عن مواصفات سلسلة أجهزتها اللوحية جالاكسي تاب Galaxy Tab S9 في حدث Unpacked الأسبوع الماضي، وهي تشمل الطراز القياسي وطراز بلس وألترا.