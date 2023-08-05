مستشفى القوصية بأسيوط: تعليمات بالعمل يوم الجمعة للقضاء على قوائم الانتظار.. فيديو

قال الدكتور محمد سعد ، نائب مدير مستشفى القوصية المركزي باسيوط ، إن أكثر المشكلات الصحية التي تم اكتشافها في مبادرة ١٠٠ يوم صحة هي امراض القلب والامراض المزمنة مثل السكر والضغط ، متابعا ان قوائم الانتظار للعمليات كانت الأكثر اشكالية بالمحافظة .

وأشار الدكتور محمد سعد ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدي، إلى أن هناك توجيه من المحافظ مع مديريات الصحة بأن تعمل المستشفيات يوم الجمعة، حيث أنه كان مخصصا لحالات الطواريء فقط .

واضاف أن مستشفى القوصية تجري عمليات جراحية وعمليات العظام والمسالك البولية ، وهناك تكاتف من كافة العاملين بالمستشفى.

وأوضح ان وكيل وزارة الصحة أسيوط يتابع الأمر بشكل دائم وهناك زيارات مستمرة لنا ، ومدير المستشفى يتابع بنفسه سير العمليات.

وأوضح أن مبادرة ١٠٠ يوم صحة تلقى اقبالا من المواطنين ، ومستشفى القوصية بها كافة الامكانيات التي تؤهلها لاجراء جميع العمليات الجراحية .