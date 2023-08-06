مفاجأة في نفوق كميات كبيرة من الأسماك على شواطئ الإسكندرية.. فيديو

كشف الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تفاصيل نفوق أعداد كبيرة من الأسماك على شواطئ الإسكندرية.

وقال صلاح مصيلحي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «صدى البلد»، إن الوقت الحالي يعد الموسم التزواج والتبويض للأسماك، موضحًا أن السبب الرئيسي لـ نفوق أعداد كبير من الأسماك على شواطئ الإسكندرية، أن هناك مركب كبيرة قامت بصيد سرب من الأسماك كانت في فترة التبويض والتي كانت تسبح أثناء سحب الشباك.

وأضاف، أنه عقب اصطدام المركب في أحدى الصخور لم يتمكن من سحب الشباك وبعد فترة، هربت كميات كبيرة من الأسماك، ولكن البعض منها نفق ثم تركه صاحب المركب الذي قام باصطياده ثم ظهرعلى الشواطئ بعد ذلك.

التحقيق مع صاحب المركب

وأوضح أنه تم التوصل لصاحب المركب وهناك إجراءات ضده لصيده الأسماك أثناء فترة التبويض واستخدامه لشباك غير مسموح بالصيد، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تلوث في البحر المتوسط والتي ظهر نفوق فيها أعداد من الأسماك، كما أن لا يوجد أي مشاكل في أسماك الإسكندرية.

إجراءات دورية

وأوضح صلاح مصيلحي، أن هناك إجراءات دورية لتحليل المياه في نطاق البحرين الأحمر والمتوسط للحفاظ على الأسماك، موضحًا أن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة يؤثر على المخزون السمكي والتنوع البيولوجي للكائنات البحرية.