الأرصاد تحذر |مفاجأة فى ارتفاع درجات الحرارة والقاهرة تسجل 39

انتظمت عملية صرف معاشات شهر أغسطس 2023 خلال الفترة الماضية، ولم تتأثر عملية صرف المعاشات من ارتفاع درجات الحرارة وذلك لتوافر عدة طرق للصرف، و تحذر هيئة الأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة ، وعن مفاجأة غير سارة للمواطنين بشأن طقس اليوم والساعات المقبلة، إذ تشهد البلاد اليوم ذروة الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم 42

وكشفت هيئة الأرصاد، أنه من المقرر أن يسود البلاد طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء اليوم ، حيث أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة 39 درجة مئوية وتصل المحسوسة إلى 42 درجة، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت الذروة، ولكن تعاود درجات الحرارة الانخفاض غدا الاثنين.

وكشف بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية الصادر اليوم بتوقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية ، أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الانحاء.

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وتوجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والاتربة على اقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

أمطار رعدية

وكشفت هيئة الأرصاد فيس بيانها الرسمي ، أنها تتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من اقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة بالمحافظات

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بحسب بيان الأرصاد:

العظمى الصغرى

القاهرة 39 27

العاصمة الادارية 40 27

6 اكتوبر 39 26

بنهــــا 39 27

دمنهور 37 27

وادى النطرون 38 26

كفر الشيخ 38 27

المنصورة 38 26

الزقازيق 39 26

شبين الكوم 39 27

طنطا 38 27

دمياط 35 26

بورسعيد 35 26

الإسماعيلية 40 25

السويس 40 26

العريش 36 26

رفح 36 25

رأس سدر 40 26

نخل 39 19

كاترين 33 17

الطور 39 27

طابا 37 24

شرم الشيخ 41 30

الإسكندرية 35 25

العلمين الجديدة 34 25

مطروح 32 24

السلوم 34 25

سيوة 43 25

رأس غارب 39 29

الغردقة 40 30

سفاجا 39 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 20 30

حلايب 38 30

أبو رماد 41 29

رأس حدربة 38 28

الفيوم 42 26

بنى سويف 42 26

المنيا 43 27

أسيوط 43 27

سوهاج 43 28

قنا 44 29

الأقصر 44 29

أسوان 44 30

الوادي الجديد 45 27

أبوسمبل 43 29

وتتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات أغسطس 2023 من جميع منافذ الصرف و من فروع بنك ناصر الاجتماعي بمختلف المحافظات وذلك لمن لم يتمكنوا من الصرف خلال الأيام الماضية ولم تتأثر من ارتفاع درجات الحرارة .

وشهدت جميع المنافذ انتظام عمليات الصرف مع تذليل كافة العقبات التى تواجه عمليات الصرف، ولم تتأثر من تحذير هيئة الأرصاد الجوية بسبب ارتفاع درجات الحرارة .

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي الثلاثاء الماضى فى صرف معاشات أغسطس2023 من فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ومنافذ الصرف الأخرى المتوفرة .

ورغم ارتفاع درجات الحرارة لم تؤثر على صرف معاش شهر أغسطس 2023 من جميع منافذ الصرف خلال الايام الماضية

وفى ظل ما تشهده البلاد من ارتفاع درجات الحرارة وعدم استقرار الطقس، يمكن لجميع المستحقين من أصحاب المعاشات اختيار طريقة آمنة عند صرف المعاش لتجنب التعرض لضربات الشمس، حيث يبحث أصحاب المعاشات عن طريقة سهلة للحصول على معاش شهر أغسطس 2023 عقب بدء الصرف مباشرة، دون الاضطرار للنزول فى درجات الحرارة المرتفعة التى تحذر منها يوميا الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وفى السطور التالية نوضح الطرق والأماكن التى يستطيع من خلالها صرف المعاشات.

موعد زيادة المعاشات

يذكر أن الحد الأدنى للمعاشات يبلغ حاليا نحو 1105 جنيهات، فيما يبلغ الحد الأقصى للمعاشات نحو 8720 جنيها، وهي القيمة التي تم إقرارها من جانب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، في يناير الماضي، ومن المقرر زيادتها مطلع يناير 2024 أيضا تنفيذا لنص قانون التأمينات والمعاشات، وبعد إقرار زيادة الاشتراك التأميني.

أماكن صرف معاشات أغسطس

يستطيع أصحاب المعاشات صرف المعاش الشهري الخاص بهم بما في ذلك معاشات شهر أغسطس 2023 من خلال الطرق التالية:-

1- صرف معاشات شهر أغسطس 2023 من منافذ البريد المصري.

2- صرف معاشات شهر أغسطس 2023 من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

3- صرف معاشات شهر أغسطس 2023 من فروع بنك ناصر الاجتماعي.

4- صرف معاشات شهر أغسطس 2023 من ماكينات الصراف الآلي لجميع البنوك atm.

5- صرف معاشات شهر أغسطس 2023 من منافذ شركة فوري.

موعد صرف معاش أغسطس

موعد صرف معاشات أغسطس 2023.. ينتظره أصحاب المعاشات وأسرهم كل شهر ، حيث يبدأ الصرف بداية من 1 أغسطس 2023 لأكثر من 11 مليون مواطن من جميع منافذ الصراف الآلية وبنك ناصر ومكاتب البريد ومنافذ فوري والمحافظ الإلكترونية.

ومع اقتراب نهاية كل شهر، يترقب أصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون مواطن أى أخبار حول موعد صرف المعاشات أو قرارات جديدة تخص زيادات للمعاشات، حيث يعتمد عليه المواطنون فى شراء احتياجاتهم الشهرية.

وفقًا لنص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019، تُصرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر، حيث سيتم صرف معاشات شهر أغسطس 2023 الثلاثاء الموافق ١ أغسطس

واستعد بنك ناصر الاجتماعي لتنظيم الصرف وتوفير سيولة فى ماكينات الصراف الآلية atm يشمل دورى كما وضع الترتيبات اللازمة مع قدوم موعد صرف معاشات أغسطس، وتجهيز ماكينات الصرف الآلى ATM، وسيتم الصرف عن طريق جميع فروع بنك ناصر المنتشرة في محافظات الجمهورية.

كانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، الشهر الماضى أعلنت قرار تبكير موعد صرف معاشات يوليو قبل إجازة عيد الأضحي المبارك، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023 ليتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك.

أماكن صرف المعاشات

تصرف المعاشات للمواطنين عبر الآتي: "البريد المصري، ومنافذ شركة فوري، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، وبنوك القرى، وماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM، والبنوك التجارية، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش".



إجراءات ضرورية حال فقد بطاقة صرف المعاش

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الإجراءات التي يتخذها المواطن حال فقد بطاقة صرف المعاش أو الرقم السري، لإعادة استخراج البطاقة مرة أخرى، عبر موقعها الإلكتروني، من خلال 3 إجراءات ضرورية لإعادة البطاقة وتعديل جهة صرف المستحقات التأمينية الشهرية كالآتي:

- يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك أو هيئة البريد متضمّن الموافقة على تحويل المعاش الدوري المستحق على الحساب الجاري إذا رغب القائم بالصرف استلام مستحقاته التأمينية من خلال الحسابات الجارية بالبنوك أو هيئة البريد.

- يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك متضمّن الموافقة على تحويل المعاش الدوري على بطاقة ميزة فى حالة الرغبة فى صرف مستحقاته من خلال بطاقات ميزة.

- يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك أو شركة الاتصالات المصدرة للمحفظة الإلكترونية بحسب الأحوال متضمن الموافقة على تحويل المعاش الدورى لصاحب الشأن على المحفظة الإلكترونية.

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