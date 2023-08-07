أقل من 400 ألف جنيه .. 5 سيارات SUV ياباني في مصر

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا، ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وتتميز بعض السيارات، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها سواء "زيرو" أو مستعملة.

وخلال السطور التالية سنتعرف على 5 سيارات SUV ياباني في مصر اقل من 400 الف جنيه .

1- نيسان اكس تريل

نيسان اكس تريل

يتوفر للسيارة نيسان اكس تريل موديل 2010، محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي بقوة 180 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة وعزم دوران 245 نيوتن متر عند 4000 لفة في الدقيقة وترسل القوة للعجلات الأربعة للسيارة من خلال ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات بتقنية CVTC

ويبلغ للسيارة نيسان اكس تريل موديل 2010 سعة خزان الوقود 60 لتر، أقصى سرعة لها 170 كم\ساعة .

اما عن سعر السيارة ، داخل سوق السيارات المستعمل المصرى ، بسعر 260 ألف جنيه .

2- سوزوكي اسبريسو

سوزوكي اسبريسو

زودت سوزوكي اسبريسو موديل 2021 بمحرك سعة 1000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 67 حصان، و 90 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تستمد السيارة تسارعها عبر ناقل حركة "مانيوال" مكون من 5 سرعات.

و مع هذه الإمكانيات الفنية تستطيع السيارة ان تتسارع من 0 لـ 100 كم، خلال مدة زمنية قدرها 14.3 ثانية.

اما عن سعر السيارة ، داخل سوق السيارات المستعمل المصرى ، بسعر 300 ألف جنيه.

3- دايهاتسو تيريوس

دايهاتسو تيريوس

حصلت سيارة دايهاتسو تيريوس موديل 2015 على محرك سعة 1500 سي سي، قادر على توليد قوة 105 حصان، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 4 سرعات، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س خلال 12 ثانية، كما تعمل السيارة بمنظومة الدفع الرباعي.

اما عن سعر السيارة ، داخل سوق السيارات المستعمل المصرى ، بسعر 300 ألف جنيه.

4- سوزوكي جيمني

سوزوكي جيمني

تستمد السيارة سوزوكى جيمنى موديل 2000 ، قوتها من محرك 1.3 لتر 4 اسطوانات و التي تعطي قوة 84 حصان و 110 ن.م من عزم الدوران.

اما عن سعر السيارة ، داخل سوق السيارات المستعمل المصرى ، بسعر 300 ألف جنيه.

5- سوزوكي اسبريسو

سوزوكي اسبريسو

ومن المعروف ان السيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 ، تستمد قوتها من خلال محرك 3 سلندر سعته 1000 سي سي ، بقوة 68 حصانا، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات .

وتتسارع السيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 من وضع الثبات 0 الى 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 14.3 ثانية .

اما عن سعر السيارة ، داخل سوق السيارات المستعمل المصرى ، بسعر 350 ألف جنيه.