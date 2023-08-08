أخبار السيارات |انخفاض الاوفر برايس.. وسيارة جديدة لمهاجم الأهلي

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

شهد السوق المصري للسيارات انخفاضا في أسعار الأوفر برايس "غير الرسمية" للسيارة هيونداي أكسنت RB، حيث وصلت إلى 100 الف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه، وذلك لبعض الفئات المطروحة محليًا من هذه النسخة والتي تنتمي إلى إصدارات السيدان.

نشر مهاجم النادي الأهلي محمد شريف، صور جديدة عبر صفحتة الشخصية بموقع انستجرام، ويبدو أن هداف الاهلي لم يقتصر على عشق المستطيل الاخضر فقط، بل هو ايضا محب لعالم السيارات، بعد ظهورة بجانب احد طرازات رنج روفر الشهيرة.

تتنوع السيارات المقدمة داخل السوق المصري، سواء كانت من ناحية التجهيزات الفنية، أو التقنية، أو من ناحية التصميم الهيكلي، بين فئة السيدان والهاتشباك، والرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV، كما تتنوع ايضا باختلاف العلامات التجارية وبلد المنشأ.

بعد أن كسرت السيارة فيات تيبو حاجر المليون جنيه، اصبحت خارج المنافسة وسط فئة السيارات الاقتصادية، ولكن من الممكن الحصول عليها بسعر تنافسي عند شراء الفئة الاولى، والتي تقدم بقيمة سعرية رسمية قدرها 825 الف جنيه، وتعد هذه الفئة هي ارخص سيارات تيبو المقدمة في مصر.

يحتوي السوق المصري مجموعة من سيارات شركة ميتسوبيشي، التي تقدم اصدار السيدان المدمج من خلال النسخة اتراج، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك التي تتمثل في السيارة ميراج، وفئة السيارات العائلية مثل النسخة اكسابندر، والرياضية المتعددة الاستخدام اكليبس كروس، وجميعهم موديلات 2023.

شهدت قائمة اسعار سيارات اوبل المقدمة بالسوق المصري، بعض الزيادات السعرية الجديدة، شملت النسخة كورسا موديل 2024، التي تعد ارخص سيارة تقدمها العلامة التجارية الالمانية داخل السوق المصري، حيث تم طرحها عبر فئتين من التجهيزات، مع تصميم الهاتشباك الشهير.

تواصل شرطة دبي من تعزيز قوتها، بعد أن ضمت النسخة مرسيدس EQS 580 الكهربائية، والتي تعد واحدة من اقوى السيارات التي تحمل شعار النجمة الالمانية، والتي تنفرد بالكثير من القدرات الفنية القوية وخاصة من ناحية التسارع، إلى جانب تصميمها الخارجي والذي يجمع بين الفخامة والطابع الرياضي.

تتداول الكثير من الانباء عن اقتراب السيارة جيتور داشينج من السوق المصري خلال الايام القليلة القادمة، وتعد هذه النسخة واحدة من السيارات الرياضية المميزة التي تقدمها JETOUR، والتي تأتي بالكثير من التجهيزات القوية.

اكتسبت السيارة شيفروليه الدبابة شهرة كبيرة داخل السوق المصري، وذلك وسط فئة سيارات البيك اب، حيث تواصل من تعزيز تواجدها محليًا بعد طرح موديلات 2024، وتقدم السيارة في مصر عبر فئتين من التجهيزات وبسعر يبدأ من 716 الف جنيه.