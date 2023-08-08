عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات |انخفاض الاوفر برايس.. وسيارة جديدة لمهاجم الأهلي

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

انخفاض في أسعار الأوفر برايس لـ هيونداي أكسنت RB بالسوق المصري

شهد السوق المصري للسيارات انخفاضا في أسعار الأوفر برايس "غير الرسمية" للسيارة هيونداي أكسنت RB، حيث وصلت إلى 100 الف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه، وذلك لبعض الفئات المطروحة محليًا من هذه النسخة والتي تنتمي إلى إصدارات السيدان.

 

مهاجم الأهلي ينشر صور جديدة مع سيارته الرياضية.. اعرف سعرها

نشر مهاجم النادي الأهلي محمد شريف، صور جديدة عبر صفحتة الشخصية بموقع انستجرام، ويبدو أن هداف الاهلي لم يقتصر على عشق المستطيل الاخضر فقط، بل هو ايضا محب لعالم السيارات، بعد ظهورة بجانب احد طرازات رنج روفر الشهيرة.

 

5 سيارات رياضية جديدة .. بسعر يبدأ من 600 ألف جنيه

تتنوع السيارات المقدمة داخل السوق المصري، سواء كانت من ناحية التجهيزات الفنية، أو التقنية، أو من ناحية التصميم الهيكلي، بين فئة السيدان والهاتشباك، والرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV، كما تتنوع ايضا باختلاف العلامات التجارية وبلد المنشأ.

 

اركب فيات تيبو 2023 بأرخص سعر للزيرو في مصر .. صور

بعد أن كسرت السيارة فيات تيبو حاجر المليون جنيه، اصبحت خارج المنافسة وسط فئة السيارات الاقتصادية، ولكن من الممكن الحصول عليها بسعر تنافسي عند شراء الفئة الاولى، والتي تقدم بقيمة سعرية رسمية قدرها 825 الف جنيه، وتعد هذه الفئة هي ارخص سيارات تيبو المقدمة في مصر. 

 

تبدأ من 520 ألف جنيه.. أسعار سيارات ميتسوبيشي بالسوق المصري

يحتوي السوق المصري مجموعة من سيارات شركة ميتسوبيشي، التي تقدم اصدار السيدان المدمج من خلال النسخة اتراج، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك التي تتمثل في السيارة ميراج، وفئة السيارات العائلية مثل النسخة اكسابندر، والرياضية المتعددة الاستخدام اكليبس كروس، وجميعهم موديلات 2023.

 

بعد أسعار أغسطس.. ارخص سيارة أوبل موديل 2024 بالسوق المصري

شهدت قائمة اسعار سيارات اوبل المقدمة بالسوق المصري، بعض الزيادات السعرية الجديدة، شملت النسخة كورسا موديل 2024، التي تعد ارخص سيارة تقدمها العلامة التجارية الالمانية داخل السوق المصري، حيث تم طرحها عبر فئتين من التجهيزات، مع تصميم الهاتشباك الشهير.

 

مرسيدس EQS 580 الكهربائية تنضم لاسطول سيارات شرطة دبي .. صور

تواصل شرطة دبي من تعزيز قوتها، بعد أن ضمت النسخة مرسيدس EQS 580 الكهربائية، والتي تعد واحدة من اقوى السيارات التي تحمل شعار النجمة الالمانية، والتي تنفرد بالكثير من القدرات الفنية القوية وخاصة من ناحية التسارع، إلى جانب تصميمها الخارجي والذي يجمع بين الفخامة والطابع الرياضي.

 

جيتور داشينج المتوقع طرحها في مصر .. بقوة 197 حصان وتصميم رياضي |صور

تتداول الكثير من الانباء عن اقتراب السيارة جيتور داشينج من السوق المصري خلال الايام القليلة القادمة، وتعد هذه النسخة واحدة من السيارات الرياضية المميزة التي تقدمها JETOUR، والتي تأتي بالكثير من التجهيزات القوية.

 

أسعار شيفرولية الدبابة موديل 2024 في مصر .. صور

اكتسبت السيارة شيفروليه الدبابة شهرة كبيرة داخل السوق المصري، وذلك وسط فئة سيارات البيك اب، حيث تواصل من تعزيز تواجدها محليًا بعد طرح موديلات 2024، وتقدم السيارة في مصر عبر فئتين من التجهيزات وبسعر يبدأ من 716 الف جنيه.

اخبار السيارات أخبار السيارات الجديدة أخبار السيارات المستعملة اخبار السيارات اليوم اخبار السيارات صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: استسلمت

بعد قرار الفيفا.. خبير لوائح يكشف مفاجأة مثيرة حول عقوبة كهربا

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

أسرة المتهم بضرب وسحل فتاة المرج تعرض الصلح.. والمجني عليها ترد| تفاصيل مثيرة

أنهى حياة مراته وأولاده الخمسة.. كارثة في الهرم

بعد تكريم السيسي لـ سلطانهم.. من هم البهرة وكم عددهم في مصر؟

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

موضوعات متعلقة

مهاجم الأهلي ينشر صورا جديدة مع سيارته الرياضية.. اعرف سعرها

انخفاض في أسعار الأوفر برايس لـ هيونداي أكسنت RB بالسوق المصري

أسعار MG HS في السوق المصري .. صور

سعر BMW X6 M موديل 2023 في مصر .. صور

أحدث اسعار شيفروليه MOVE موديل 2024 بالسوق المصري

شانجان تطرح نسختها الجديدة CS75 plus .. صور

سعر ومواصفات رينو أوسترال موديل 2023 بعد طرحها في مصر.. صور

جديد في مصر .. سعر ومواصفات بيجو 408 موديل 2023

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يتفقد مسجد السيدة نفسية رضي الله عنها بعد أعمال التطوير والترميم

أمطار رعدية ورياح نشطة.. تحذير من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم

أمطار رعدية وعواصف ترابية على هذه المناطق.. حالة الطقس اليوم في مصر

بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح مسجد السيدة نفيسة بعد أعمال الترميم والتطوير

بث مباشر.. افتتاح الرئيس السيسي مسجد السيدة النفيسة بعد أعمال التطوير والترميم

نشرة المرأة| أعشاب تخفض الضغط وفوائد مذهلة للبطاطا الحلوة وطرق عمل رولات البيتزا والزلابية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة للمصريين| تراجع ملحوظ في الذهب.. وهذه أسعار السبائك

بلاها نادية خد سوسو.. ظهور نادر لحفيدة إجلال زكي |شاهد

كيف تحافظ علي عظامك بعد سن الاربعين ؟

ديون مقابل رعاية صحية خاصة.. أزمة تضع البريطانيين في ورطة

فيديو

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ