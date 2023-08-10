أخبار مصر على مدار 24ساعة.. تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

أخبار مصر .. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي ينص على أن " تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي ينص على أن " تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لمصر من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة".



الرئيس السيسي يوجه بتعزيز دور صندوق "تحيا مصر" لمشاركته في تحقيق التنمية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

ماذا عن الأيام القادمة؟ الأرصاد العالمية: يوليو حطّم الأرقام القياسية في درجات الحرارة

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه ️طبقا لمراصد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ️الرسمية، فإن متوسط ​​درجة الحرارة العالمية لشهر يوليو 2023 كانت هي الأعلى على الإطلاق عن أي شهر.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

إنفاق 2.8 مليار جنيه... شق وتمهيد 500 كيلو طرق بمشروع الـ1.5 مليون فدان

تقوم شركة تنمية الريف المصرى الجديد حالياً، والمسئولة عن إدارة وتنفيذ المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بتنفيذ أعمال شق وتمهيد 500 كيلو طرق ومدقات بأراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان فى منطقة غرب المنيا.

الأرصاد: استقرار الطقس لنهاية الأسبوع واحذروا البحر في هذا التوقيت

تشهد حالة الطقس على البلاد، استمرار الاستقرار في درجات الحرارة مع التحسن الملوس حتى نهاية الاسبوع الجاري، حيث تظل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 24 لـ 36 درجة محسوسة، وعلى الصعيد ما بين 41 لـ 45 درجة محسوسة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

شركة عالمية : ثقتنا فى الاقتصاد المصري جعلنا نتوسع بمصر

أكدت "كانون "العالمية أن مصر تعتبر أهم سوق لها بأفريقيا ودائما تعتبرها قاطرة للاقتصاد بالقارة السمراء، وأشارت إلى أن هناك تعاونا مع الحكومة المصرية ممثلة فى العديد من الوزارات فى إطار توجه الدولة المصرية لدعم الشمول المالى.

الحكومة توافق على مد فترة وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1/7/2022 حتى 31/3/2023، وأسس إعداد تلك القوائم والسياسات المتبعة في إعدادها، هذا إلى جانب تقرير استثمارات الهيئة خلال نفس الفترة.

نقابة الصحفيين تقرر زيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور

قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه اليوم الأربعاء 9 يوليو 2023، زيادة معاش النقابة بواقع 500 جنيه ليصبح 3 آلاف جنيه، على أن تطبق هذه الزيادة بدءاً من السنة المالية الحالية معاش شهر يوليو، وأن يتم صرفها فوراً مع معاش الشهر الحالي.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية



وزير السياحة: الإنتهاء من تثبيت 70% من الآثار الثقيلة بالمتحف المصري الكبير

عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة آخر مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي لما تبقى من أعمال داخل المتحف المصري الكبير.

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. تعرف على شروط الانضمام لكلية الدفاع الجوي

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. يبحث الكثيرون من طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا "محاربين" عن الشروط المطلوبة من أجل الانضمام إلى كلية الدفاع الجوي.

تشييع جثمان الأنبا ميشائيل أسقف جنوب ألمانيا .. صور

بدأت ظهر اليوم صلوات تجنيز الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ وجنوبي ألمانيا، بالدير، الذي رقد فيه يوم السبت الماضي عن عمر بلغ ٨١ سنة، بعد حياة رهبانية امتدت لحوالي 45 سنة، منها عشر سنوات أسقفًا.