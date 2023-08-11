خلال أيام.. بشرى تعلن مفاجأة بشأن فيلم أولاد حريم كريم

أكدت الفنانة بشرى، أنها تعمل بضمير، وتحب العمل مع النجوم المميزين، موضحة أن الفترة المقبلة سيكون هناك الجزء الثاني من فيلم أولاد حريم كريم.

وأضافت بشرى، خلال مداخلة على قناة الحدث، مع الفنانة مادلين طبر، أن الجزء الثاني من الفيلم سيكون من إخراج على إدريس، و كاتبة الفيلم زينب عزيز.

وأوضحت أن الفيلم سيعرض آخر الشهر الحالي، وأن ما نشر بأن الفيلم في سبتمبر، أم غير صحيح، ولكن الحقيقي سيكون خلال أيام.

وكشفت أنه سيكون هناك عروض خاصة لـ الفيلم، وأن الفيلم يضم الفنان مصطفى قمر، علا غانم، داليا البحيري، وخالد سرحان،

وتابعت : الفنان عمرو عبد الجليل سيكون في المسلسل، ومجموعة كبيرة من المسلسل.