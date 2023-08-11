عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال أيام.. بشرى تعلن مفاجأة بشأن فيلم أولاد حريم كريم

بشرى
بشرى

أكدت الفنانة بشرى، أنها تعمل بضمير، وتحب العمل مع النجوم المميزين، موضحة أن الفترة المقبلة سيكون هناك الجزء الثاني من فيلم أولاد حريم كريم.

txt

بفستان زفاف أبيض.. بشرى تثير الجدل في أحدث ظهور عبر إنستجرام

txt

فستان زفاف.. بشرى تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

وأضافت بشرى، خلال مداخلة على قناة الحدث، مع الفنانة مادلين طبر، أن الجزء الثاني من الفيلم سيكون من إخراج على إدريس، و كاتبة الفيلم زينب عزيز.

وأوضحت أن الفيلم سيعرض آخر الشهر الحالي، وأن ما نشر بأن الفيلم في سبتمبر، أم غير صحيح، ولكن الحقيقي سيكون خلال أيام.

وكشفت أنه سيكون هناك عروض خاصة لـ الفيلم، وأن الفيلم يضم الفنان مصطفى قمر، علا غانم، داليا البحيري، وخالد سرحان، 

وتابعت : الفنان عمرو عبد الجليل سيكون في المسلسل، ومجموعة كبيرة من المسلسل. 

حريم كريم بشري الفنانة بشرى عمرو عبد الجليل الفنان مصطفى قمر علا غانم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يعود كيلو الأرز إلى 10 جنيهات؟|مفاجأة غير متوقعة بعد قرار الحكومة

11 درجة كاملة مرة واحدة|الحرارة تهبط إلى مستويات قياسية والأرصاد تفجر مفاجأة

«اهربوا من البحر فورا»|تحذير عاجل من الأرصاد بعد غرق ابن حسن يوسف

زيزو وفتوح إلى الأهلي؟ تفاصيل مثيرة تحسم مصير ثنائي الزمالك

زوجة لاعب الزمالك السابق تثير الجدل بإطلالة جريئة

بعد تعرّض رضوى الشربيني للتحرش .. مفاجأة صادمة لهؤلاء الأشخاص

ياسمين عبد العزيز لـ العوضي: عايز تطلقني عشان نفخت شفايفي!!

أقوى هاتف سامسونج فى العالم .. سعر Galaxy S23 Ultra فى الإمارات

ترشيحاتنا

خلال أيام.. بشرى تعلن مفاجأة بشأن فيلم أولاد حريم كريم

بـ 100 ألف جنيه| التفاصيل الكاملة لطرح أول سيارة مصرية شيك وعصرية.. شاهد

في يوم الجمعة.. 40 دعاء للمريض والمتوفى

لقائدى السيارات..غرامة 1500 جنيه عقوبة تجاوز السرعة المقررة على الطرق بقانون المرور

«اهربوا من البحر فورا»|تحذير عاجل من الأرصاد بعد غرق ابن حسن يوسف

حدث ليلا | اكتشاف حيتان عاشت بمصر قبل 41 مليون عام.. مفاجأة في وفاة الدبابة "طارق محمود".. تفاصيل مقتل شخص هدد باغتيال بايدن.. زلزال عنيف يضرب اليابان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

The Lincoln Lawyer يتصدر قائمة مشاهدات نتفليكس في مصر| تعرف على قصته

علماء على متن سفينة أبحاث يسحبون شباكهم ليجدوا مخلوقا غريبا .. تفاصيل

لن تصدق.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العنب الأسود؟

أحلى من الجاهزة.. طريقة تحضير كيك الكوكيز

فيديو

مقطع فيديو لمحاولة إنقاذ شاب أمريكي من الغرق بأعجوبة.. شاهد

تسبب في إرباك لندن.. تحدي "تيك توك" يثير الكثير من الجدل

راتب يصل لـ 127 ألف جنيه.. آخر موعد للتقديم بوظائف قطر

ظاهرة كونية منتظرة.. وتحذير من مخاطر النظر إلى السماء/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ