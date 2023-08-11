أخبار التكنولوجيا| 8 أسباب تؤدى لـ انفجار الهواتف الذكية.. أحدث موبايل سامسونج ينجو من اختبار قاس

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

لازال جوال آيفون 11 خياراً مغرياً لمحبي iphone حتى اللحظة، لما يقدمه من مميزات مقابل سعر مناسب وسط باقي إصدارات آيفون.

احذر شحنه ليلا.. 8 أسباب تؤدى لـ انفجار الهاتف المحمول

ربما دفعتك حوادث انفجار الهواتف المحمولة المستمرة، إلى التساؤل عن سبب حدوث ذلك؟، لذا قمنا بتجميع قائمة من 8 أسباب قد تكون الدافع الرئيسي وراء انفجار هاتفك وما الذي يمكنك فعله لتجنب مثل هذه الحادثة.

يعد تطبيق واتساب WhatsApp، هو أحد أكثر تطبيقات المراسلة شيوعا في العالم، ولكن هل تعلم أن هناك عددا من الميزات الجديدة التي قد لا تكون على دراية بها.

لو موبايلك بطيء وبيهنج بسرعة.. اتبع هذه النصائح لزيادة سرعته

أصبحت الهواتف الذكية جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فقد أصبحنا نعتمد بشكل كبير على هذه الأدوات لأداء جميع المهام تقريبا، بدءًا من دفع الفواتير إلى التسوق عبر الإنترنت، حيث يحتوي الهاتف الذكي على العديد من التطبيقات التي تساعدنا على جعل حياتنا أسهل.

تسمح شركة “ميتا”، بـ تغيير أسماء المستخدمين على تطبيق ثريدز Threads، دون أي قيود على عدد المرات التي يقوم فيها مالك الحساب بذلك، على عكس حسابات فيسبوك وإنستجرام التي تفرض قيودا على تغيير أسماء الحسابات مرة كل 60 يوما.

تقسيط وبدون فوائد.. خصم جبار على iPhone 13 Pro في السعودية

يتميز جوال iPhone 13 Pro من آبل، بالعديد من المواصفات التي تجعل الكثير من الناس يقبلون على شرائه، وهو من الهواتف الرائدة التي حققت مبيعات كبيرة بفضل مميزاته الرائعة، فهو مزود بإعدادات كاميرا قوية تقدم صور وفيديوهات عالية الجودة، إلى جانل شاشة فائقة السلاسة وسريعة الاستجابة، مع عمر بطارية يدوم لفترة طويلة، وخلال السطور التالية سوف نتعرف على سعر ومواصفات جوال iPhone 13 Pro في السعودية وشروط تقسيطه.

لأصحاب الرواتب الضعيفة.. أرخص 5 موبايلات شاومي في مصر

تمتلك شركة شاومي، مجموعة مميزة من الهواتف الذكية ميسورة التكلفة والتي تأتي مخصصة للفئة المتوسطة صديقة الميزانية، التي تستهدف الشباب بشكل كبير.

أفضل سعر لـ وحش سامسونج Galaxy S23 Ultra.. فى هذه الدولة

يقدم وحش علامة سامسونج الكورية الجنوبية الجبار Samsung Galaxy S23 Ultra 5G أفضل الميزات المتواجدة فى السوق على الإطلاق فى عالم أندرويد.

يتحدى كل التوقعات.. هاتف سامسونج Z Fold 5 ينجو من اختبار قاس

أخضعت إحدى قنوات يوتيوب الشهيرة، المتخصصة في عرض إجراء اختبارات المتانة للهواتف الذكية الرائدة أحدث هواتف سامسونج Galaxy Z Fold 5، وهو هاتف ذكي كبير الحجم قابل للطي تم الإعلان عنه مؤخرا، لمجموعة من الاختبارات، من بينها اختبار الخدش والانحناء والاحتراق.