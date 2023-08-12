السعودية .. مؤتمر دولي بمكة بمشاركة 150 عالمًا ومفتيًا

تنطلق غد الأحد فعاليات المؤتمر الدولي (التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها)، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مكة المكرمة تحت شعار "تواصل وتكامل" ويستمر لمدة يومين، بمشاركة 150 عالمًا ومفتيًا من 85 دولة حول العالم.

ويشتمل حفل الافتتاح على كلمة للمملكة يلقيها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ رئيس المؤتمر، تليها كلمات لرؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر.

كما رحب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالوفود المشاركة في المؤتمر، منوهاً بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين

كما أشار إلى أن المؤتمر يأتي امتداداً لجهود المملكة في نشر الوسطية والاعتدال التي نص عليها الدين الإسلامي الحنيف، ونشر رسالتها السامية في جمع الصف والكلمة ومحاربة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله، بما يحقق للدول الإسلامية ودول العالم، السلام والاستقرار والازدهار.