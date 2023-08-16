من "ألغى رحلتي" إلى "لن أبذل أي مجهود"..صافيناز كاظم صاحبة التريند الأشهر

تثير الأديبة صافيناز كاظم الجدل باستمرار بسبب ردود أفعالها الصريحة، كانت صاحبة التريند الأشهر "ألغي رحلتي" وقام الكثير من المشاهير بتقليد الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنذ يومين تصدرت السوشيال ميديا بتعليقها "لن أبذل أي مجهود" على أحد متابعيها بعد إعلانها عن نيتها بيع مكتبتها الشخصية مقابل مبلغ مالي، في منشور على حسابها في فيسبوك.

تريند لن أبذل أي مجهود

أعلنت صافيناز كاظم أنها تعرض مجموعة كتبها للبيع بمبلغ مليون جنيه، هذا الإعلان أثار استياء وحزن العديد من متابعيها.

كتب متابع لها تعليقًا “ لو تنزلي صور ليها هتسهلي عملية البيع” لترد الاخرى “ لن ابذل اي مجهود”

وأثار الموضوع سخرية رواد السوشيال ميديا والتعليقات على رد فعلها.

تريند ألغي رحلتي

كانت صافيناز كاظم في لقاء تليفزيوني عام 1997 وتمت دعوتها من قناة الجزيرة بالدوحة للاشتراك في لقاء مع فيصل القاسم، وشجعتها ابنتها نوارة نجم على قبول اللقاء.

وكان الحوار حول تعداد الزوجات وكان ملخص ما قالته هو أن هذه الرخصة بمثابة أبواب الطوارئ في الطائرة موجودة لكي لا تُفتح إلا للإنقاذ.

تحدثت صافيناز كاظم وأعلنت عن رأيها، لكن السيدة «توجان فيصل» الضيفة صارت تتكلم باستعلاء ولم ترتح صافي ناز للحديث، وانقلب الحديث لوضع أستفزازي وقالت توجان «خلينا نكون مهذبين» فقررت صافي ناز النهوض وترك الحوار على الهواء و قالت جملتها الأشهر “ألغي رحلتي”.