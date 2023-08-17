أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. مصر ترد على واقعة طائرة زامبيا

أخبار مصر.. كشفت الدولة المصرية حقيقة واقعة طائرة زامبيا والتي تردد أنها كانت قادمة من مصر، وتحمل على متنها كميات من الذهب والعملات الأجنبية... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

ترانزيت.. مصدر مطلع لـ أ ش أ: الطائرة الخاصة التي توجهت من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية وخضعت للتفتيش

أكد مصدر مطلع لوكالة أنباء الشرق الأوسط "ا ش ا" أن الطائرة التي أثير حولها الكثير من اللغط عن خروجها من مطار القاهرة باتجاه زامبيا خلال الساعات الأخيرة، هي طائرة خاصة كانت قد قامت بالترانزيت داخل مطار القاهرة في وقت سابق، وخضعت للتفتيش والتأكد من استيفائها كافة قواعد السلامة والأمن التي يتم تطبيقها على أعلى المستويات داخل كافة المطارات والموانيء المصرية، مؤكدا “أن الطائرة لا تحمل الجنسية المصرية في الأساس”.

شاهد استقبال أهالي مطروح لـ الرئيس السيسي.. فيديو

استقبل أهالي مطروح، منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدى وصوله إلى محافظة مرسى مطروح، وأجرى جولة تفقدية هناك.

السيسي: تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تلقى باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، التي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، و إجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مش بنخبي عنكم حاجة.. السيسي من مطروح: هنكمل مع بعض| فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 16 أغسطس، إن الدولة تحاول التقليل من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين من خلال عدة إجراءات.

سانت كاترين تحت تأثير السحب الرعدية.. بيان عاجل من الأرصاد

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن مدينة سانت كاترين مازالت تتأثر بسحب رعدية مصحوبة بـ أمطار لليوم الثالث على التوالي.

من يعرف الحب يفهم الحياة.. البابا تواضروس يلقي عظة الأربعاء من الإسكندرية

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من كاتدرائية البشارة والملاك غبريال بمحور المحمودية بالإسكندرية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

بعد تدخل الحكومة.. انفراجة في أزمة السجائر بداية من اليوم

تبدأ الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني حل أزمة السجائر من خلال ضخ نحو 150 مليون سيجارة يوميا في السوق، بداية من اليوم الأربعاء، بهدف زيادة حجم الإنتاج؛ للوصول إلى تحقيق التوازن في الأسواق لمختلف منتجاتها وخاصة السجائر.

وظائف الكهرباء 2023.. الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمقرها الجديد بحي الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة عن وظائف جديدة من خلال الإعلان رقم 3 لسنة 2023 ، والذى تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة مدير الإدارة العامة للأمن للمنطقة الشمالية من درجة مدير عام ربط 1500 وفقًا للائحة نظام العاملين بشركة نقل الكهرباء.

برواتب تبدأ من 3000 جنيه.. 4120 وظيفة في 38 شركة بـ11 محافظة

وفرت وزارة العمل 4120 فرصة عمل في 38 شركة قطاع خاص داخل 11 محافظة، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة ، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال أغسطس الجاري.

تفاصيل ظهور سمكة قرش في مدينة دهب

علق عمر الشامي مدرب غوص في مدينة دهب، على ممارسة السائحين ل رياضة الغوص بالمدينة وخاصة منطقة اللايت هوس.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

قبول دفعة أطباء بشريين حاصلين على الماجستير والدكتوراه للتكليف للعمل بالقوات المسلحة

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة "الماجستير - الدكتوراة"؛ للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير 2024.

توطين صناعة الحرير.. برنامج تدريبي تنفذه الزراعة بالصعيد

أعلن معهد بحوث وقاية النباتات عن تنظيم سلسلة من البرامج التدريبية تحت عنوان "إنتاج الحرير الطبيعي كأحد آليات التنمية المستدامة" تبدأ خلال الفترة 21-22 أغسطس الجاري بمحافظة سوهاج و23-24 أغسطس بمحافظة قنا بالتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظتين.

وزير السياحة والآثار: مصر والهند ترتبطان بعلاقات قوية وتاريخية

أكد وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، أن مصر والهند ترتبطان بعلاقات قوية وراسخة وتاريخية وشراكة استراتيجية، داعيًا إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع السياحي.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

السيسي يكشف السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال التي تعرضت لها البلاد خلال الفترة الماضية.

النقل تستعرض مميزات أول ميناء جاف في مصر عقب افتتاحه

اعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة عن توالي استقبال ميناء أكتوبر الجاف للواردات والصادرات القادمة والمتجهة من وإلى الموانئ البحرية المصرية منذ تشغيله تجريبيا في نوفمبر الماضي وافتتاحه وتشغيله رسميا في منتصف يونيو الماضي.

الحكومة ترد على شائعة تعيين رئيس جديد للهيئة القومية للبريد

ردت الحكومة على ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تعيين رئيس جديد لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وأكدت أن الرئيس الحالي لمجلس الإدارة يؤدي مهامه، ولم تصدر أي قرارات أخرى، وفق مصدر مسئول بمجلس الوزراء.

قرار من الرئيس السيسي بتعيين سفراء جدد في 10 دول

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا، رقم 343 لسنة 2023، بتعيين عدد من السفراء في سفارات مصر بالخارج.