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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

السيطرة على ضغط الدم.. فوائد خارقة لتناول حبة المانجو

صدى البلد

المانجو من الفواكه الاستوائية الغنية بالألياف الغذائية؛ مما جعلها تشتهر منذ القدم في تهدئة المعدة، وعلاج مشكلات الجهاز الهضمي والإمساك، وعلاج مشكلات القولون العصبي والبواسير.

 

لذا نقدم لك فى هذا التقرير أهم فوائد المانجو التي تعود على الصحة وفقا لموقع هيلثى..

1. غنية بالفيتامينات والمعادن
تحوي المانجو العديد من الفيتامينات والمعادن، فهي غنية بالبوتاسيوم، والنحاس، وفيتامين ب6، فيتامين ج، وفيتامين هـ، وفيتامين ك، وفيتامين أ، وحمض الفوليك، والنايسين وغيرها العديد.

2. السيطرة على ضغط الدم
تعد المانجو مصدرًا غنيًا بالبوتاسيوم، حيث أن كل 100 جرام من المانجو تحتوي على ما يقارب 156 ملليغرام من البوتاسيوم وما لا يتجاوز 2 ملليغرام من الصوديوم.

والبوتاسيوم مهم جدًا لموازنة السوائل في الجسم، ويساعد في الحفاظ على انتظام ضربات القلب، وتنظيم إرسال الإشارات والسيلات العصبية. ومهم لانقباض العضلات، وبالتأكيد معروف بدوره الكبير في المساعدة على تقليل ضغط الدم.

3. تعزيز صحة الجهاز الهضمي
تكمن فوائد المانجو باحتوائها على الألياف التي يجعل لها دور كبيرًا في تنظيم عمل الجهاز الهضمي، والوقاية من الإمساك والبواسير، كما وجد في المانجو أنزيمات تساعد على تهدئة المعدة والأمعاء.

ومن المعروف بأن الألياف الغذائية لها دور في السيطرة على مستويات الكوليسترول في الجسم وخفضها، مما يجعل لها دور في تعزيز صحة القلب والشرايين أيضًا.

4. مفيدة لصحة الجلد والعيون
للمانجو فوائد عديدة تعود على صحة الجلد والعيون، وهذا يعود إلى كون المانجو مصدرًا ممتازًا لفيتامين أ، وبيتا كاروتين، والألفا كاروتين، والفلافونيدات.

ومن المعروف دور فيتامين أ ومشتقاته كمضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة في الجسم، ومهمة للحفاظ على صحة الجلد والعيون، والوقاية من علامات الشيخوخة والتجاعيد.

كما أثبتت دراسة احتواء المانجو على الزياكسانثين (Zeaxanthin) وهو مضاد للأكسدة مهم جدًا لمنع حدوث الضرر الناتج عن الضمور البقعي.

5. الوقاية من السرطانات 
تعد فاكهة المانجو غنية جدًا بالعديد من مضادات الأكسدة القوية ومركبات الفلافينويد، مثل: البوليفينول (Polyphenolic)، والتي وجد لها دور في الوقاية من سرطان الثدي وسرطان القولون، والكاروتينات التي لها دور في الوقاية من سرطانات الرئة وسرطانات الفم.

أثبتت دراسة قدرة الفواكه والخضروات الغنية بالكاروتينويدات، مثل: المانجو على تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

6. مفيدة لحميات زيادة الوزن
تعد المانجو نوعًا ما عالية بالسعرات الحرارية بحيث أن كل 100 غرام منها تحتوي على ما يقارب 60 سعرة حرارية، وهذا ما قد يجعلها نوعًا ما مفيدة في حميات زيادة الوزن.
 

السيطرة على مستويات الكوليسترول الفواكه والخضروات صحة القلب والشرايين صحة الجهاز الهضمي مشكلات القولون

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