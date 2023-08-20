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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد أزمات القيد .. هل مشاركة الزمالك الكونفدرالية مهددة؟ | تفاصيل

الزمالك
الزمالك

هل يشارك نادي الزمالك في الكونفدرالية؟ .. بات الفارس الأبيض مهددا بالاستبعاد من البطولة الأفريقية التي يستعد للمشاركة بها بعد غياب استمر 4 سنوات.

ومن المقرر أن يشارك الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2023-2024، بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.

وتمكن نادي الزمالك عام 2019 من تدوين اسمه في قائمة الأندية الفائزة بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

تفاصيل أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

الزمالك مهدد بعدم التواجد في الكونفدرالية بسبب أزمة إيقاف القيد الخاص بالقلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بسبب عدم التزام النادي بسداد المستحقات الخاصة باللاعب الغاني بنجامين أتشيمبونج، مهاجم الفريق السابق.

حصل اللاعب الغاني على حكم رسمي بأحقيته في 180 ألف دولار كمستحقات متأخرة، بالإضافة لمبلغ 90 ألف دولار كتعويض.

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وأصدر الاتحاد الدولي «فيفا»، خلال الفترة الأخيرة، قرارا رسميا بإيقاف القيد الخاص بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بصورة رسمية، وذلك بسبب عدم التزام النادي بسداد المستحقات الخاصة باللاعب الغاني بنجامين أتشيمبونج، لاعب الفريق السابق، التي تبلغ 270 ألف دولار.

ووفقا لتقارير صحفية، أعلن الهولندي روي فيرمر، محامي المهاجم بنجامين أتشيمبونج بدء تحركه من أجل استبعاد الزمالك من مسابقة الكونفدرالية خلال الفترة المقبلة، بسبب عدم تسديد مسؤولي الأبيض الغرامة المستحقة للاعب حتى هذه اللحظة.

هل يشارك الزمالك في الكونفدرالية؟

لم يتم إصدار قرار رسمي من قبل الفيفا أو الكاف باستبعاد الزمالك من بطولة الكونفدرالية، حيث يسعى الفريق إلى حل أزمة أتشيمبونج لفتح القيد وإبرام الصفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2023-2024، عن وقوع الزمالك فى مواجهة الفائز من مباراة ارتا سولار الجيبوتي أمام هورسيد الصومالي، حيث سيبدأ الأبيض مشواره من دور الـ32 من كأس الكونفدرالية.

ويشارك في كأس الكونفدرالية هذا الموسم 52 فريقًا من 41 اتحادًا محليًا من جميع أرجاء القارة السمراء، وستقام القرعة للدورين التمهيدين الأول والثاني.

وتم إعفاء 5 أندية من خوض الدور التمهيدي الأول بحسب تصنيفها ونتائجها في النسخ الأخيرة من البطولات الأفريقية، على أن تستهل المسابقة من الدور التمهيدي الثاني، وهي الزمالك، فيوتشر، نهضة بركان ، اتحاد العاصمة ، والنادي الأفريقي التونسي.

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