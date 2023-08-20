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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير التموين يعلن افتتاح جميع منافذ وخدمات المنطقة اللوجستية في الغربية.. وآخر تحركات الذهب اليوم

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات، مثل أسعار الذهب و الدولار و غيرها، نرصد لكم أبرزها التقرير التالي:

 

أسعار الذهب اليوم الأحد 20 أغسطس 2023

سعر الذهب اليوم
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2571 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً 2250 جنيها.

متحور EG.5.. فيروس تحت التنبيه ويجب الحذر منه

قال الدكتور محمد رحيم باحث في علم الفيروسات والمناعة بكلية الطب وعلوم الحياة في جامعة لانكستر، إنّه لا يجب القلق من متحور EG.5، موضحًا أنه بدأ الظهور في الصين وإندونيسيا بفبراير الماضي، ثم أصبحت الإصابات عالية جدا.

مستشار وزير التموين يكشف سبب ارتفاع سعر الذهب رغم انخفاضه عالميًا

أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، أن الذهب ارتفع خلال الأسبوع الماضي ما يقرب من 200 جنيه، خاصة مع زيادة الإقبال على الذهب والسبائك، وخف الطلب بداية من الأسبوع الحالي.

الأرصاد: أجواء صيفية معتدلة على كافة المحافظات والعظمى 33 بالقاهرة

قالت منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة  الارصاد  الجوية ، إن الأجواء لطيفة في الصباح الباكر وفي المساء ، مشيرة إلى أن الأجواء هذة الفترة صيفية معتدلة على كافة محافظات الجمهورية .

كاتب صحفي: الدولة المصرية تسير وفق خطط مدروسة وممنهجة

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إن مصر تتخذ العديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تعد الأولوية الأولى لدى الدولة كون المواطنين يتداولونها خلال تلك الفترة بكثرة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد دائما على اتخاذ الإجراءات المرنة لمجابهة تلك التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا ومن ثم الأزمة الروسية الأوكرانية.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 20 أغسطس 2023

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

وزير التموين: لا يمكن تطوير التجارة الداخلية إلا بإنشاء بنية أساسية حقيقي

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين أنه كان لابد من إنشاء ووضع أساس لبنية أساسية حقيقية تستطيع تحمل مفهوم التنمية الشاملة، متابعًا أن التنمية المستدامة تعمل على إدارة الإمكانيات الحالية من أجل استمرارها في المستقبل.
 

86 فدانا| وزير التموين يُعلن افتتاح كافة منافذ وخدمات المنطقة اللوجيستية بالغربية

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إنه يتم العمل في 18 محافظة من أصل 27 محافظة على المناطق اللوجيسيتية وكانت أولها الغربية، متابعًا: “انهاردة انا بعلن افتتاح كافة منافذ وخدمات المنطقة اللوجيستية بمحافظة الغربية”.
 

أستاذ زراعة: مصر تستورد 50% من القمح وهذا رقم كبير

قال الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن قيمة الاستهلاك الكلي من القمح في مصر يصل إلى 21 مليون طن، ننتج منهم 10 مليون طن فقط، حيث أننا نغطي 50% نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح.

مستشار أكاديمية ناصر يكشف أهمية لقاءات الرئيس السيسي بالمؤسسات العسكرية

 

أكد اللواء الدكتور حسام سويلم، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن الهدف الرئيسي من لقاءات الرئيس السيسي، مع المؤسسات العسكرية والشرطية، هو تعميق الولاء والإنتماء الوطني لأبناء تلك المؤسسات والإرتقاء بمستواهم.

الذهب الدولار أسعار الذهب اليوم وزير التموين القمح أكاديمية ناصر الأرصاد

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