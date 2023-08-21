أخبار التوك شو..موعد إنتخابات نادي الزمالك .. وتحذير عاجل من الإرصاد .. وإعلامي يتعرض للابتزاز

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي :

إعلان اسم رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة قبل نهاية أكتوبر| تفاصيل

وأوضح موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" من يريد تجهيز قائمته يفعل من الآن ومن يريد تجهيز خطته فليفعل وليذهب للجلوس للحوار مع الجمعية العمومية للنادي افتحوا صفحة جديدة وإنسوا الماضي.

أحمد موسى يوجه رسالة قوية لمجلس الزمالك السابق..فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك السابق علي جهوده خلال الفترة الماضية، وذلك قبول استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك من قبل مديرية الشباب والرياضة.

حسين لبيب: زيزو كنز وأنا ضد التفريط فيه| فيديو

أكد حسين لبيب رئيس الزمالك السابق، أن اللاعب أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك، كنز للنادي، والموافقة على احترافه؛ ليست حلا لمشكلة النادي المالية، مشيرا إلى أنه لن يفرط في زيزو بأي مبلغ.

قبل انتقاله إلى الأهلي.. حسين لبيب يكشف مفاجأة عن عقد إمام عاشور

قال حسين لبيب رئيس الزمالك السابق، إن إمام عاشور هو لاعب ذو خامة طيبة وصغير في السن، وأنه تم تجديد عقده في أثناء فترة رئاسته للنادي؛ بسبب كفاءته كواحد من أفضل اللاعبين في مصر.

ماذا فعلت شقيقة العالم أحمد زويل ردا على واقعة استخدام صورته بمهرجان شعبي| تفاصيل

علقت نانا زويل، شقيقة العالم أحمد زويل، على استخدام صورته في مهرجان شعبي، قائلة: “علمت بالأمر، من خلال اتصال تليفوني، يوم الأربعاء الماضي، حيث أبلغوني بوجود صورة لشقيقي في فيديو مهرجانات”.

رقم خيالي.. حسين لبيب يعلن حجم مديونيات نادي الزمالك

أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق، أن نادي الزمالك ليس النادي الوحيد الذي لديه مشكلات مالية، مضيفا: “مديونيات النادي تبلغ مليارا و500 مليون جنيه”.

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة.. ماذا سيحدث؟

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، تقريراً مفصلا عن حالة الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم الإثنين، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

مش هسكت.. إعلامي شهير يكشف تفاصيل تعرضه لعملية ابتزاز

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك تصريحًا كاذبًا، نشر على لسانه، يوم الأربعاء الماضي، من قبل حساب على موقع "إكس"- تويتر سابقًا-، فيما يخص طائرة الذهب في زامبيا التي كانت قادمة من مصر.

رامي مابيردش.. عفاف مصطفى تكشف تفاصيل خلافها مع أسرة الزعيم عادل إمام| فيديو

وقالت عفاف، ببرنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد 2، إن الزعيم عادل إمام هو من قام بترشيحها لمسلسل “أستاذ ورئيس قسم” الذي عرض في عام 2011.