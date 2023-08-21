ملك زاهر تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها

خطفت الفنانة ملك احمد زاهر، أنظار متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت "ملك زاهر" من داخل السيارة بإطلالة أنثوية لافتة، حيث ارتدت فستانا بالون الأخضر ما عكس أنوثتها وأبرز رشاقة قوامها الممشوق، واعتمدت مكياج صاخب أبرز جمال ملامحها.



ملك أحمد زاهر

وقد تصدرت ملك أحمد زاهر تريند مؤشر البحث عبر موقع “جوجل”، خلال الفترة الماضية بعد أن تمكنت من خسارة الوزن الزائد والظهور بشكل مختلف، ودائما ما تختار إطلالات تظهر رشاقتها.

وتتميز ملك أحمد زاهر بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد ملك أحمد زاهر على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

عيد ميلاد ملك أحمد زاهر

واحتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر، بعيد ميلاد شقيقتها ملك أحمد زاهر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت ليلى زاهر فيديو مُجمعا لصور برفقة شقيقتيها ملك، ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من المتابعين.