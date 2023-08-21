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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. حسين لبيب يعلن ترشحه لانتخابات الزمالك.. صلاح على بعد خطوة من اتحاد جدة.. وصدمة لـ إليسا من يوتيوب

حدث ليلا
حدث ليلا

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها الأرصاد تعلن سقوط أمطار قد تكون رعدية على بعض الاماكن ، ومحمد صلاح على بعد خطوة من الانضمام لاتحاد جدة السعودي، وتطورات خطيرة على جبهة القتال بين الجيشين الروسي والأوكراني

 

حان وقت الأمطار الرعدية.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

يبحث الكثير عن حالة الطقس اليوم من هيئة الأرصاد الجوية رسميا ، بالتزامن مع تراجع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية مقارنة بموجة شديدة الحرارة ضربت البلاد على مدار أسبوعين وانتهت أول الشهر الحالي.

 

الموقع متاح الآن.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

يبحث طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية عن كليات القمة المتاحة، وينتظرون بشغف معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، وموعد الإعلان عنها.

 

حذف أغنية العقد لـ إليسا من يوتيوب

وضمن ما حدث ليلا، فوجئت المطربة اللبنانية إليسا بحذف أغنيتها الجديدة العقد والتي قامت بطرحها منذ أيام قليلة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

حسين لبيب يكشف مفاجأة حول إمام عاشور ويعلن ترشحه لإنتخابات الزمالك

حل الكابتن حسين لبيب رئيس الزمالك السابق، ضيفا علي الإعلامي أحمد موسى للحديث حول العديد من الموضوعات ونرصد لكم أبرز تصريحاته.

 

 

أول تعليق من حسام ميدو على استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك

علق أحمد حسام ميدو علي استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك، مشددا على أنه سيظل داعما للزمالك مهما كان اسم المسؤول.

 

مفاجأة.. محمد صلاح على بعد خطوة من الانضمام لاتحاد جدة السعودي

وضمن ما حدث ليلا قال لاعب الكرة السعودية محمد نور، إن الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، سيكون في صفوف نادي الاتحاد بنسبة كبيرة. وتابع محمد نور في تصريحات تلفزيونية قبل قليل: “محمد صلاح نجم ليفربول سيأتي إلى نادي الاتحاد بنسبة كبيرة للغاية”. وأضاف: البرتغالي جوتا سيرحل عن صفوف نادي الاتحاد، ويوجد صفقتين أجنبيتين.
 

مرتضى منصور ينتظر قرارا عاجلا من المحكمة الإقتصادية في القاهرة

وضمن ما حدث ليلا، تنطق المحكمة الاقتصادية بحكمها على مرتضى منصور، اليوم الإثنين، في القضية المتهم فيها بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، ضمن ما حدث ليلا.

 

بسبب المتحور الجديد.. قرار مرتقب من الرئيس الأمريكي لمواجهة كورونا

قال مسؤول في البيت الأبيض إن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لحث جميع الأمريكيين على الحصول على جرعة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا هذا الخريف لمواجهة موجة جديدة من الإصابات.

 

تطورات خطيرة على جبهة القتال بين الجيشين الروسي والأوكراني

وضمن ما حدث ليلا، أعلن الجيش الروسي، اليوم الاثنين، تدمير 3 عربات قطار محملة بالذخائر تابعة للجيش الأوكراني على محور أفدييفكا.

 

تحذير شديد اللهجة من المجلس العسكري في النيجر إلى الإيكواس

كشفت وسائل إعلام عن رفض المجلس العسكري الحاكم في النيجر التنازل عن الحكم.

حدث ليلا محمد صلاح امطار الأرصاد اتحاد جدة السعودي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية إليسا

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