حدث ليلا| نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية.. كريمة يطالب بإسقاط الجنسية عن المشككين في الدولة.. سرايا القدس تسقط درون إسرائيلية.. إصابة جندي سوري في عدوان إسرائيلي على دمشق

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، وجاء منها كواليس صفقة انتقال زيزو إلى الشباب السعودي بعد استقالة إدارة الزمالك والإسكان تنفي تعاقدها مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية وكذلك جاءت أهم العناوين كالتالي:
مقابل 4 ملايين دولار.. سوزا يقترب من تدعيم هجوم الأهلي الموسم المقبل
أكد الإعلامي محمد فاروق أن الساعات الماضية شهدت انفراجة في مفاوضات النادي الأهلي مع إدارة جينوبك الكوري الجنوبي للتعاقد مع جوستافو سوزا المهاجم البرازيلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":"يتمسك السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي
كواليس صفقة انتقال زيزو إلى الشباب السعودي بعد استقالة إدارة الزمالك.. فيديو
كشف الإعلامي هاني حتحوت كواليس صفقة انتقال أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، إلى الشباب السعودي والخطوات المقبلة التي ينوي اللاعب اتخاذها ووالده في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن عرض الشباب لم يسدل الستار عليه بعد ولا يزال النادي السعودي يسعى للتعاقد مع اللاعب. وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد،
الإسكان تنفي تعاقدها مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، على عدم صحة الشائعات التي تم تداولها حول تعاقد وزارة الإسكان مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، موضحة أن الاقبال على الوحدات الإسكانية كبير، مما يجعل تلك الشائعات غير مبررة.
متاح عبر هذا الرابط.. ننشر موعد فتح تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2023
أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية .. موضحة أنه تم سجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023. و كان الحد الأدنى
ظهرت الآن.. احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس
فتح منذ قليل موقع التنسيق نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 ، للطلاب عقب إعلان الوزارة عنها. وقد اعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية .. موضحة أنه تم سجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم
إصابة جندي سوري في عدوان إسرائيلي بمحيط العاصمة دمشق
أفاد مصدر عسكري سوري، صباح اليوم الثلاثاء، بإصابة عسكري سوري بالعدوان الإسرائيلي الذي استهدف محيط العاصمة السورية دمشق، مساء الاثنين.
بالأرقام ننشر الحدود الدنيا لكليات علمي في تنسيق المرحلة الثانية 2023
أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية .. موضحة أنه تم سجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023. وننشر الحدود الدنيا
بشرى بشأن الأماكن الشاغرة لطلاب الأدبي بتنسيق المرحلة الثالثة 2023.. اطلع عليها
أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية .. موضحة أنه تم سجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023. وننشر الحدود الدنيا
توقعات بتخفيض أسعار العمرة في موسم هذا العام وزيادة المنافسة بين شركات السفر
أعلن ناصر ترك، العضو في اللجنة العليا للحج والعمرة المصرية، أن موسم العمرة لهذا العام قد بدأ في وقت مبكر، وأنه لم يعد هناك قيود على عدد المعتمرين، مما يؤدي إلى تفعيل منافسة بين شركات السفر والعمرة، وذلك بما يخدم المعتمر المصري من خلال تخفيض أسعار الخدمات.
أحمد كريمة يطالب بإسقاط الجنسية عن المشككين في إنجازات الدولة
أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، أن الزيف والأكاذيب قد اجتاحت الفضاء الإلكتروني ووسائل الإعلام.
رفعت سيد أحمد: ادعاء الإخوان بانضمام «عبد الناصر» إليهم غير حقيقي
قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن الشواهد في عام 1954م، وعام 1965م... المزيد
سرايا القدس تعلن مسئوليتها عن إسقاط درون إسرائيلية
أصدرت "كتيبة جنين" التابعة لـ"سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء يوم الاثنين، بيانا عسكريا بخصوص إسقاط مسيرة إسرائيلية. وقالت "كتيبة جنين" التابعة لـ"سرايا القدس" في بيانها: "بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا مساء اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023 من استهداف طائرة صهيونية
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف محيط العاصمة دمشق
ذكر التليفزيون السوري أن عدوانا إسرائيليا استهدف، مساء الاثنين، محيط العاصمة السورية دمشق. وأفادت مصادر إعلام سورية رسمية، بسماع د وي انفجار في محيط دمشق، مشيرة إلى أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لتلك الأهداف المعادية في سماء العاصمة دمشق"، فيما يجري الآن التحقق ماهية المواقع التي استهدفها الهجوم
أحمد كشري: الأهلي غير محظوظ في التعاقد مع المحترفين اللاتينيين
علق أحمد كشري نجم فريق الأهلي السابق، على سعي النادي الأهلي التعاقد مع البرازيلي سوزا مهاجم فريق جينوبك الكوري الجنوبي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ لمشاركة معه في الموسم المقبل. وقال أحمد كشري نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج البريمو على قناة "تن":" تجربة البرازيلي برونو سافيو لاعب فريق الأهلي
محمد صلاح يثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد
شارك محمد صلاح، نجم منتخب مصر، ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وظهر محمد صلاح في صورة بملامح غامضة، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير. علي الجانب الاخر أكدت تقارير صحفية، أن أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، يتواجد حاليًا في العاصمة البريطانية لندن، للتوقيع مع محمد
ستخسر الحرب.. زيلينسكي يهدد روسيا بعد تزويد الغرب لأوكرانيا بطائرات F-16
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام حشد في الدنمارك يوم الاثنين إن وعده بتسليم طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف -16 جعله واثقا من أن أوكرانيا قد تنهي الغزو الروسي.
7 لاعبين.. إبراهيم فايق يكشف عن قائمة الراحلين عن الزمالك بفرمان أوسوريو
قال الإعلامي إبراهيم فايق، إن أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أخطر عبد الواحد السيد، مدير الكرة، باللاعبين الذين لا يرغب في تواجدهم مع الفريق الموسم المقبل. وأضاف إبراهيم فايق، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه جمهور التالتة: أوسوريو، لا يرغب في تواجد محمود شبانة، حيث سيتم