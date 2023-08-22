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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريحات هامة لوزير الطاقة اللبناني بشأن الغاز القادم إلى البلاد

وزير الطاقة اللبناني
وزير الطاقة اللبناني

 قال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فيّاض إنّ «خطاب فتح الاعتماد تمّ توقيعه حسب الأصول من وزارة المالية قبل نهاية شهر يوليو لصالح شركة CORAL ENERGY DMCC لتغطية ثمن شحنة الغاز أويل الواردة على متن الناقلة البحرية «TO BE ADVISED» خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2023، حيث تمّ وضع كتاب الإعتماد الموقع أيضاً من قبل رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، في عهدة مصرف لبنان».

وحول السبيل لإفراغ «الناقلتين البحريتين «KALLOS» التي ترسو قبالة معمل الزهراني و«ARIADNE» الراسية قبالة معمل دير عمار، وتشكلان شحنة مادة الغاز أويل لشهر اغسطس 2023»، كما جاء في بيان لوزارة الطاقة أمس؛ قال فيّاض أيضا «سنحلّل مضمون الرسالة التي قد تعتبر إشعاراً بظرف قاهر نستطيع عبره مفاوضة المورّد لمعرفة ماذا يمكن فعله»، وذلك تجنّباً للغرامات التي قد تترتّب على لبنان، كما حصل في المرة السابقة حينما رست بواخر الفيول، وتمّ تكبيد الدولة نحو مليوني دولار لم يعرف كيف تمّت معالجتها.

أما عن كيفية توقيع وزير المال الإعتماد وعدم موافقة اللجنة الوزارية عليه، فأجاب فياض:يسئل عنها اللجنة حيث تركت اللجنة المسألة معلقة ومصرف لبنان يرفض فتح خطاب الاعتماد رغم وجود سلفة خزينة.

وأتم تصريحاته بالقول : علماً أن الأموال متوافرة في حساب مؤسسة كهرباء لبنان في مصرف لبنان، الا إذا كانوا لا يريدون السماح لمؤسسة كهرباء لبنان باستخدام بقية سلف الخزينة لدفع ثمن الفيول».

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